El PSPV reivindica que 260.000 hogares de Castellón se beneficiarán de las nuevas del Gobierno ante la guerra en Irán

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón, Samuel Falomir, ha destacado este lunes que “lo que está haciendo el Gobierno de España es utilizar la política económica como se debe utilizar, para dar estabilidad a las familias, sostener la actividad y proteger el empleo”, con un paquete de medidas que actúa como “una barrera de contención histórica” para que la inestabilidad internacional "no dificulte la vida de la gente ni ponga trabas a la economía y al esfuerzo de las 260.000 familias castellonenses".

Falomir ha defendido que España "tiene un Gobierno con las ideas claras” y ha remarcado que este blindaje social y económico es "especialmente relevante" para una provincia como Castellón, donde la evolución de los costes energéticos y del transporte tiene un impacto directo sobre el empleo y la competitividad.

En este sentido, ha destacado las medidas para abaratar la factura de la luz, las ayudas directas de 20 céntimos por litro para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, el apoyo para la compra de fertilizantes y la bonificación del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, una medida especialmente importante para la provincia y para el sector cerámico.

"Está donde tiene que estar"

Además, Falomir ha subrayado el refuerzo del escudo social con la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico hasta finales de 2026, la mejora del bono térmico y el mantenimiento de la prohibición de cortar suministros esenciales a los hogares vulnerables. “El Gobierno de España está exactamente donde tiene que estar en un momento como este, al lado de las familias, tomando decisiones para dar estabilidad, confianza y seguridad económica, protegiéndolas para que la inflación y el aumento de costes que no han provocado les afecten lo menos posible, justo lo contrario de lo que está haciendo la derecha allí donde gobierna”, ha incidido.

El secretario general provincial también ha valorado positivamente que el Gobierno haya decidido reforzar los mecanismos sancionadores ante posibles prácticas especulativas y ha advertido de que “hay que perseguir sin contemplaciones a quienes quieran aprovecharse de la vulnerabilidad de la ciudadanía”.

Por último, Falomir ha reivindicado la posición internacional del Ejecutivo al alzar “bien alto y claro un no a la guerra” y al exigir paz y respeto al derecho internacional "para que no acabe imponiéndose la ley del más fuerte".