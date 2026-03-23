Los castellonenses que viven en el extranjero baten otro récord y ya superan los 16.000

Si se unieran todos los ciudadanos de la provincia que residen en el extranjero podrían formar un municipio del tamaño de Nules y Morella juntos. La diáspora castellonense crece sin pausa y por primera vez supera la barrera de las 16.000 personas. Así lo ponen de manifiesto los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) que acaba de actualizar el INE y que reflejan que durante el 2025 cambiaron su residencia al extranjero otras 715 personas que vivían en Castellón, es decir, se registraron una media de dos migraciones al día.

A fecha de 1 de enero de 2026 vivían fuera de España 16.480 castellonenses, un 4,5% más que a principios del 2025. Se trata de un incremento algo menor que el experimentado en el conjunto nacional, donde el alza fue del 5,1%, hasta los 3,2 millones de personas.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución de castellonenses que residen en el extranjero.

La evolución desde el 2009, año del inicio de la serie registrada por el INE, refleja que en la provincia esa población migrante se ha multiplicado. Un ejemplo. Hace 17 años, el censo de castellonenses en el extranjero estaba formado por 5.649 personas, casi tres veces menos que las que se contabilizan en estos momentos.

¿Y cómo se explica que los castellonenses sigan optando por marcharse al extranjero pese a la mejoría económica de los últimos años? Una de las claves está en la ley de nietos, el nombre popular de la ley de Memoria Democrática de España (aprobada en octubre del 2022) y que permite a hijos, nietos y bisnietos de españoles de origen obtener la nacionalidad española sin residir en España. De hecho, en los últimos tres años, la cifra de castellonenses en el extranjero ha aumentado en más de 2.100 personas, pero solo 354 habían nacido en la provincia.

Así, el Castellón de ahí fuera lo dominan los castellonenses que lo son por descendencia, y la prueba está en que la cifra de los nacidos en la provincia y residentes en otros países es de 5.828, apenas 47 más que en enero del 2025.

Francia, el primer destino

En cuanto a la distribución territorial, esta mantiene un patrón muy definido sin apenas variaciones significativas. Francia sigue siendo, a mucha distancia, el país con más presencia de ciudadanos de Castellón: 4.772. A este territorio vecino le siguen Alemania (2.005), Reino Unido (1.397), Suiza (1.076), Argentina (1.001) y Estados Unidos (890). Y otro apunte más: de todos los oriundos de Castellón que están fuera, unos 10.000 están en edad de trabajar, pues tienen entre 16 y 64 años; mientras que otros 3.000 son menores de edad y 2.000 superan los 65 años. La cifra de hombres que viven en el extranjero es superior a la de las mujeres.

Sea por la ley de nietos, por estudios o por trabajo, la realidad es que la presencia de castellonenses en el mundo no deja de aumentar. Como también lo hace la llegada a la provincia de personas que han nacido en otras partes del mundo. Y la mejor prueba son las cifras del padrón. Castellón sumó el año pasado 12.978 habitantes y se ha plantado en el 2026 con un censo de 640.598. Un alza que se explica, fundamentalmente, por la nueva ola migratoria procedente, sobre todo, de Latinoamérica, de países como Colombia y Venezuela, que se posicionan en el podio junto con los nouvinguts de zonas como Rumanía y Marruecos.

Las cifras del padrón revelan, asimismo, que Castellón aglutina 148.676 habitantes nacidos en el extranjero (suponen el 23,2% de la población), un número mayor que los 128.038 de nacionalidad extranjera que se contabilizan en la provincia, debido a los procesos de adquisición de la nacionalidad española, que están viviendo un auténtico boom en los últimos años para regularizar su situación y obtener el DNI español.