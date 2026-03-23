Compromís propone ayudas para eliminar las tuberías con amianto en los municipios de Castellón

El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón ha presentado una enmienda a la propuesta que se debatirá en el próximo pleno sobre ayudas para la reposición de las redes de agua potable y saneamiento con el objetivo de incorporar una línea específica destinada a la retirada de conducciones con amianto.

El portavoz de la coalición valencianista, David Guardiola, ha defendido que “no podemos modernizar las infraestructuras hidráulicas sin abordar un problema de salud pública como es la presencia de amianto”. Además, ha señalado que “las actuaciones de prevención hídrica deben priorizarse cuando hay excedentes de recursos, como ocurre tras un periodo de abundantes lluvias”.

Más ocasiones en la legislatura

Guardiola ha recordado que Compromís lleva toda la legislatura reclamando estas actuaciones de eficiencia hídrica frente a la emergencia y, en este mismo sentido, “planteamos impulsar la sustitución de los kilómetros de tuberías con amianto que aún existen en nuestros municipios”.

La formación reclama que la Diputación incluya ayudas concretas para facilitar esta renovación a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños. “Todavía hay muchos municipios con tramos de la red de agua potable con amianto. Hace falta un plan estable para que puedan sustituir estas instalaciones”, ha advertido.

2032, límite de Europa

De hecho, el portavoz ha subrayado que “en nuestro subsuelo hay kilómetros de tuberías de amianto por donde circula el agua que consume la ciudadanía” y ha recordado que la Unión Europea fija 2032 como límite para eliminar este material.

Compromís ha puesto también el foco en la falta de apoyo del gobierno provincial: la coalición ya propuso una línea plurianual en los últimos presupuestos, pero el PP la rechazó. “Lo volveremos a plantear e insistiremos hasta que sea una realidad, porque eliminar el amianto es una obligación sanitaria, ambiental y moral”, ha concluido Guardiola.