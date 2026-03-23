La Diputación de Castellón apuesta por impulsar el desarrollo territorial y acercar Europa a la provincia

La Diputación apuesta por potenciar el desarrollo territorial y acercar Europa a la provincia a través de dos iniciativas estratégicas que movilizan más de un millón de euros y persiguen el objetivo central de impulsar el futuro de Castellón.

Así lo ha señalado este lunes la vicepresidenta de la institución provincial y responsable de la Oficina de Fondos Europeos, María Ángeles Pallarés, en la presentación del Centro de Innovación Territorial (CIT) y de la renovación del centro Europe Direct Castellón para el periodo 2026-2030.

“Dos proyectos distintos, pero profundamente conectados, que comparten un mismo objetivo: generar oportunidades, impulsar el desarrollo territorial y acercar Europa a nuestra provincia”, ha explicado la vicepresidenta provincial, quien ha subrayado la importancia de conectar las iniciativas europeas con la realidad del territorio.

"No es algo lejano"

Y es que, tal y como ha incidido Pallarés, “Europa no es algo lejano”, sino “una realidad presente en nuestras políticas, en la innovación, en la digitalización, en la transición ecológica, en la competitividad de nuestras empresas y en las oportunidades que ofrecemos a nuestros jóvenes”. “Queremos conectar Europa con el territorio y convertir esas oportunidades en realidades”, ha señalado.

En detalle, el Centro de Innovación Territorial de Castellón, impulsado junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, permitirá desarrollar proyectos innovadores en el medio rural, apoyar el emprendimiento, atraer talento y mejorar la calidad de vida en los municipios, especialmente en el interior de la provincia de Castellón.

Foto de familia de los asistentes al acto. / MEDITERRÁNEO

Se trata de un espacio de colaboración que conecta administraciones, empresas, entidades, conocimiento y talento, con el objetivo de “desarrollar proyectos innovadores que reactiven el territorio y afronten retos como la despoblación”, ha indicado la vicepresidenta.

El CIT formará parte de la Red Nacional de Centros de Innovación Territorial, lo que facilitará el intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas conjuntas con otros territorios. Además, será un altavoz, dinamizador, aglutinador y creador de ecosistemas rurales. Tal y como ha explicado Pallarés, “contará con una plataforma digital colaborativa propia que servirá de herramienta para la interacción de los diferentes agentes del ecosistema y la co-creación de proyectos conjuntos”.

"Escuchar y trasladar necesidades"

A esta puesta en marcha se suma la renovación del centro Europe Direct Castellón, la red oficial de centros de información de la Comisión Europea en los territorios. “Una red que tiene la función de informar, explicar y acercar la Unión Europea a la ciudadanía, pero también escuchar al territorio y trasladar sus necesidades a Europa”, ha comentado la responsable de la Oficina de Fondos Europeos.

Desde su puesta en marcha en 2018, el centro ha desarrollado más de 350 actividades en toda la provincia, con cerca de 5.000 asistentes directos y un alcance superior a los 150.000 usuarios a través de sus acciones de comunicación.

En este sentido, la renovación del convenio para el periodo 2026-2030 permitirá continuar trabajando, reforzando la información europea, la participación ciudadana y la colaboración entre entidades, con el objetivo de que “la información europea sea cada vez más clara, accesible y útil para la ciudadanía”, ha destacado Pallarés.

Al respecto, la vicepresidenta provincial ha hecho hincapié en que “la renovación del convenio supone un reconocimiento al trabajo realizado y, al mismo tiempo, una oportunidad para seguir avanzando”, y ha mostrado el compromiso de la institución provincial para seguir trabajando para “acercar Europa, abrir canales y hacerla cada vez más comprensible y cercana”.