Montse Robustillo-Villarino, médico reumatóloga de Castellón: "Una de cada tres mujeres sufrirá una fractura por osteoroporosis"

La osteoporosis afecta a miles de personas en Castellón y sigue siendo una gran desconocida hasta que provoca una fractura. Su carácter silencioso y el envejecimiento de la población la han convertido en un problema de salud cada vez más relevante. En esta entrevista, la doctora Montserrat Robustillo-Villarino, reumatóloga en el área de salud de la Plana y miembro del grupo de osteoporosis del Colegio de Médicos de Castellón, explica por qué va en aumento, cuáles son las señales de alerta y qué hábitos pueden ayudar a prevenirla desde edades tempranas.

-¿En qué consiste la osteoporosis?

-La osteoporosis es una enfermedad ósea en la que los huesos se descalcifican, pierden resistencia y se vuelven más frágiles, lo que aumenta el riesgo de fracturas. Esto ocurre porque el hueso pierde densidad mineral ósea y su estructura interna se vuelve más porosa, lo que hace que pueda romperse con más facilidad. A menudo se la conoce como “la enfermedad silenciosa”, porque normalmente no produce síntomas evidentes hasta que aparece una fractura. Muchas personas no saben que tienen osteoporosis hasta que sufren una fractura tras una caída leve o incluso tras un esfuerzo cotidiano, como cargar una botella de agua o la bolsa de la compra.

"A menudo se la conoce como la enfermedad silenciosa, porque normalmente no produce síntomas evidentes hasta que aparece una fractura. Muchas personas no saben que tienen osteoporosis hasta que sufren una fractura"

Las fracturas relacionadas con la osteoporosis aparecen con más frecuencia en la cadera, las vértebras de la columna vertebral y la muñeca. El verdadero problema de la osteoporosis no es solo la pérdida mineral ósea, sino las consecuencias de estas fracturas, que pueden provocar dolor, pérdida de movilidad y pérdida de independencia.

-¿Cuál es su prevalencia?

-La osteoporosis es una enfermedad muy frecuente. A nivel mundial se estima que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. En España se calcula que casi tres millones de personas tienen osteoporosis, lo que representa aproximadamente el 5% de la población. Cada año se producen alrededor de 285.000 fracturas por fragilidad, y se estima que esta cifra podría aumentar cerca de un 30% en las próximas décadas debido al aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento de la población.

"Una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica a lo largo de su vida"

-¿Cuántas personas en Castellón pueden sufrir este problema?

--Si extrapolamos los datos nacionales a la población de la provincia de Castellón, podemos estimar que más de 31000 personas pueden padecer osteoporosis o presentar un alto riesgo de fractura. Muchas personas no están diagnosticadas porque la enfermedad puede permanecer durante años sin dar síntomas hasta que aparece una fractura.

"Más de 31.000 personas pueden padecer osteoporosis o presentar un alto riesgo de fractura"

-¿Cuál es el perfil de la persona afectada?

-El perfil más frecuente es el de mujer después de la menopausia, alrededor de los 50 años, aunque también puede afectar a hombres y a personas más jóvenes según presenten otras enfermedades o características clínicas que determinen un mayor riesgo de padecer la enfermedad. El riesgo aumenta con la edad y con factores como haber sufrido una fractura previa, sobre todo si es reciente, bajo peso corporal, antecedentes familiares de fractura de cadera, tabaquismo, sedentarismo o algunos tratamientos médicos.

"El perfil más frecuente es el de mujer después de la menopausia, alrededor de los 50 años, aunque también puede afectar a hombres y a personas más jóvenes"

-¿Es una afección que va al alza?

--Sí. La osteoporosis es cada vez más frecuente, principalmente porque vivimos más años. A medida que aumenta la esperanza de vida, también aumenta el número de personas con huesos frágiles y el número de fracturas asociadas.

"La osteoporosis es cada vez más frecuente, principalmente porque vivimos más años"

-¿A partir de qué edad suele aparecer?

-La pérdida de masa ósea comienza de forma progresiva a partir de los 40 o 50 años. En las mujeres se acelera especialmente tras la menopausia.

-¿Es una enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres? ¿Por qué?

--Sí. Después de la menopausia disminuyen los estrógenos, unas hormonas que ayudan a mantener la masa ósea. Por eso una de cada tres mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica.

Montse Robustillo-Villarino, reumatóloga y miembro del grupo de osteoporosis formado en el Colegio de Médicos de Castellón. / Mediterráneo

-¿Las hormonas tienen algún papel en su aparición?

-Como comentaba, los estrógenos en la mujer y la testosterona en el hombre ayudan a mantener la densidad ósea. Cuando disminuyen, el hueso pierde protección. Por eso la menopausia es un momento clave en el desarrollo de la osteoporosis.

-¿Y la alimentación?

-La alimentación es muy importante. Una dieta pobre en calcio y vitamina D puede favorecer la pérdida de masa ósea. El calcio lo encontramos en lácteos, almendras, sardinas o verduras de hoja verde. La vitamina D es fundamental para absorber el calcio y la obtenemos sobre todo a través de la exposición solar moderada y algunos alimentos.

"Una dieta pobre en calcio y vitamina D puede favorecer la pérdida de masa ósea"

-¿Cómo podemos evitar su aparición?

-La prevención debe empezar antes de que aparezcan los problemas. No siempre se puede evitar al 100 %, pero sí podemos reducir mucho el riesgo si se mantiene una dieta rica en calcio y vitamina D, se realiza ejercicio regularmente, especialmente ejercicio con carga (caminar, bailar, ejercicios de fuerza). Además, evitar tóxicos como el tabaco y el alcohol.

-¿Qué síntomas de alerta podemos tener y qué deberíamos hacer en caso de creer que la padecemos?

La osteoporosis suele denominarse “la enfermedad silenciosa” porque, en la mayoría de los casos, no produce síntomas claros hasta que aparece una fractura. Muchas personas viven años con pérdida de masa ósea sin saberlo.

Sin embargo, existen algunas señales de alerta que pueden indicar que algo no va bien en la salud de nuestros huesos. Por ejemplo:

sufrir una fractura tras una caída leve o un golpe pequeño, especialmente después de los 50 años notar pérdida de estatura con el paso del tiempo desarrollar una postura encorvada o joroba progresiva padecer dolor de espalda persistente, que puede estar relacionado con fracturas vertebrales.

"Detectar la osteoporosis a tiempo es fundamental porque hoy en día existen tratamientos eficaces que pueden reducir significativamente el riesgo de nuevas fracturas"

Las fracturas vertebrales, de hecho, son muy frecuentes y muchas veces pasan desapercibidas. Algunas personas solo notan que han perdido altura o que su espalda se encorva progresivamente.

Quiero transmitir un mensaje claro: una fractura después de los 50 años no debería considerarse algo normal. En muchos casos puede ser la primera señal de osteoporosis.

Si una persona cree que puede tener riesgo de osteoporosis o ha sufrido una fractura tras un traumatismo leve, lo más recomendable es consultar con su médico de atención primaria, quien podrá evaluar los factores de riesgo y, si es necesario, solicitar pruebas como una densitometría ósea, que permite medir la densidad del hueso. Detectar la osteoporosis a tiempo es fundamental porque hoy en día existen tratamientos eficaces que pueden reducir significativamente el riesgo de nuevas fracturas.

-¿Qué papel tiene el médico de atención primaria en esta patología?

-El médico de atención primaria tiene un papel fundamental en el manejo de la osteoporosis.

En primer lugar, es el profesional que suele identificar a las personas con riesgo, ya sea por su edad, antecedentes médicos o factores de riesgo como bajo peso, tabaquismo, determinadas enfermedades o tratamientos prolongados con corticoides. Además de promover hábitos de vida saludables como la actividad física, una alimentación adecuada rica en calcio y vitamina D, o la prevención de caídas en personas mayores. También es quien puede solicitar las pruebas necesarias para evaluar la salud ósea, como la densitometría, y realizar una primera valoración del riesgo de fractura. En los pacientes con mayor riesgo o con osteoporosis confirmada, el médico de atención primaria trabaja de forma coordinada con otros especialistas del aparato locomotor, como el reumatólogo, rehabilitador o traumatólogo, para establecer el tratamiento más adecuado y realizar el seguimiento.

Por tanto, la atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y desempeña un papel esencial tanto en la detección precoz como en la prevención de fracturas, que es el objetivo principal en el manejo de esta enfermedad.

-¿Una alimentación pobre en nutrientes puede provocar que aparezca la osteoporosis en personas más jóvenes?

-La respuesta se basa en una correcta estrategia de prevención, que comienza desde edades tempranas porque la salud ósea se construye a lo largo de toda la vida. Comienza desde la infancia y la adolescencia, que es cuando se alcanza el llamado pico de masa ósea, que representa la máxima cantidad de hueso que tendrá una persona en su vida. Cuanto mayor sea ese pico, menor será el riesgo de osteoporosis en edades avanzadas.

"La respuesta se basa en una correcta estrategia de prevención, que comienza desde edades tempranas porque la salud ósea se construye a lo largo de toda la vida"

Para mantener huesos sanos a lo largo de la vida, se recomienda: