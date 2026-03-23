Estos son los nuevos restaurantes de Castellón que ganan Soletes de Repsol para Semana Santa

La riqueza de la gastronomía de Castellón cuenta cada vez con más reconocimientos, pues a las Estrellas y los Soles estrenados en el último año ahora, de cara a Semana Santa, se suman ocho bares, restaurantes y cafeterías que ganan un Solete de la Guía Repsol.

La distinción más joven de la guía pone en valor lugares de restauración auténticos, cercanos y accesibles, ideales para comer bien a precios asequibles. Además, en esta edición primaveral, hace hincapié en los lugares que se pueden disfrutar en el periodo vacacional, bien parando a mitad del trayecto, por estar cerca de la naturaleza o ser un referente en los centros históricos de las ciudades.

“Vamos a coger los Soletes de Primavera con ganas esta Semana Santa. Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos", señala la directora de Guía Repsol, María Ritter, quien explica que "en esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista”.

24 en la Comunitat

En total, la Comunitat Valenciana suma 24 Soletes, de los que ocho se ubican en el territorio castellonense. Así, alcanza un total de 344 establecimientos. En concreto, la capital de la Plana acapara tres de los nuevos locales incluidos en el listado, pues Barriga, Le Clos Celler y Taverna l'Ovella Negra reciben la distinción.

En Benicàssim logra el Solete Madre Superiora, mientras que en Benicarló se le otorga a Pau. La Guía Repsol también pone en valor la oferta de El Guano, en la Vall d'Uixó y, en el caso del interior provincial, de Lola en Morella y de Ramsol en Xert.

A nivel nacional y de Andorra, ya son más de 5.000 los lugares distinguidos con el distintivo amarillo. Un equipo de expertos en gastronomía busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país.

Todos los nuevos Soletes en la provincia

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