El PP de Castellón asegura al mundo rural trámites "más simples y claros" con una nueva ley del suelo

"Lo que para muchos pueblos es hoy es un problema, queremos que sea una solución". Así lo ha manifestado el secretario ejecutivo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Vicente Martínez Mus, en la jornada que el Partido Popular de Castellón celebró en la Jana con el objetivo de sembrar oportunidades y desarrollo en el interior de la provincia, señalando que el Consell contempla en su nueva ley del suelo un plan urbanístico simplificado para municipios con población reducida o en riesgo de despoblación.

“Su voluntad merece la máxima atención y la menor carga técnica con trámites proporcionados y lógicos”, ha defendido Martínez Mus, aludiendo a que el objetivo “es conciliar una realidad preexistente con condiciones de seguridad, salubridad e integración paisajística”.

"Más sensata y flexible"

El también conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación ha mostrado la implicación del Consell del PP "cono el futuro de nuestro mundo rural". "Y para ello trabajamos en la redacción de una nueva ley del suelo más sensata y flexible, para que nuestros pueblos no vean en el urbanismo un problema, sino un activo estratégico", ha añadido.

En el marco de la jornada de buenas prácticas Cuidamos nuestro interior: más oportunidades, Martínez Mus ha resuelto las dudas planteadas por los pequeños pueblos poniendo el foco "en el máximo protagonismo de este interior que hace grande el conjunto de nuestra provincia".

"Forjar un futuro con oportunidades"

"Con sentido común y razonamiento lógico, la nueva ley pretende ser un camino fácil tanto para la protección como para el desarrollo. El reto es forjar un futuro con oportunidades", ha declarado el secretario ejecutivo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, añadiendo que "queremos derribar el muro que hoy los pequeños municipios visualizan en la ley urbanística y desarrollar un nuevo marco normativo que es sensible a todas las circunstancias para que la nueva ley sea más simple y clara”.

Porque tal y como ha afirmado Martínez Mus, “no tiene sentido que haya municipios que desde hace décadas no actualizan sus planes generales y los haya que iniciaron el trámite hace incluso más de una década y acabaron paralizados por la asfixiante burocracia”.