Viajes de fin de curso, evaluaciones... Así impactaría una huelga educativa indefinida de mayo y los 7 puntos de malestar

El profesorado de Castellón, Valencia y Alicante no descarta una huelga indefinida en mayo según confirman fuentes del sindicato mayoritario, STEPV, y de la Asamblea de Docentes del País Valencià. Entre tanto, siguen con el calendario de movilizaciones, con la convocatoria de concentraciones para este martes y el envío de una carta a los padres con los puntos reivindicativos de cara a la huelga del 31 de marzo.

Así podría afectar una huelga en mayo

Desde la Asamblea de Docentes del País Valencià han señalado que "Conselleria no ha negociado nada de aquellas demandas que hemos planteado tanto desde las asambleas como desde los sindicatos. De este modo, si no se llega a un acuerdo temprano, en mayo, arrancará una huelga indefinida. Esta huelga podría implicar la paralización de algunos procesos de selección, de otros procesos de evaluación e incluso la paralización de toda actividad extraescolar en la que se incluyen los viajes finales de curso y otras actividades. Asimismo, podría implicar que el alumnado no pudiese acceder a otros estudios, bien sea la ESO, formación profesional o incluso el acceso a las universidades dado que no habría evaluaciones ni notas que impliquen el acceso a otros niveles. Desde las asambleas y los sindicatos, señalan estar dispuestos a llegar hasta el último reducto de negociación. No obstante, admiten que la capacidad de alcanzar un acuerdo puede resultar lenta pero seremos capaces de llegar hasta las últimas consecuencias.

Preparativos para el paro del día 31

El sindicato STEPV ha facilitado un modelo de carta informativa dirigida a las familias para informarles sobre los motivos por los que convocan una huelga educativa. En ella trasladan los seis puntos que originan las protestas.

Para reclamar la mejora de las condiciones salariales y laborales y la apertura de una negociación real con la Consellería

Exigen a la Conselleria de Educación comenzar una negociación en el marco de la mesas para la revisión de los salarios del conjunto del profesorado valenciano, que, según indican, año tras año ha ido perdiendo poder adquisitivo, por la recuperación de las plantillas según el Acuerdo firmado por todos los sindicatos de la Mesa Sectorial con el anterior gobierno del Botànic y que se ha visto derogado ilegalmente por la Conselleria actual del PP.

Por la bajada de las ratios. Reivindican la bajada de las ratios que permita atender dignamente y en garantías al conjunto del alumnado, especialmente a aquel con necesidades en un contexto inclusivo y coherente con los tiempos actuales.

Las ratios están directamente relacionadas con la atención que recibe el alumnado y, consecuentemente, en la calidad de la educación. Pedimos unas ratios más bajas para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones.

Por unas infraestructuras dignas y seguras.

Reivindican la recuperación de un Plan de Infraestructuras con un compromiso firme por la mejora, actualización y creación de los centros que sean necesarios.

Por la reducción de la burocracia.

Consideran que las tareas de gestión y administrativas suponen una sobrecarga constante de trabajo por la carencia de personal docente y no docente que el profesorado no puede asumir.

Por la recuperación del poder adquisitivo.

Reclaman una revisión de salarios. Argumentan que han perdido desde 2010 alrededor del 20% de poder adquisitivo. Aseguran que los incrementos salariales han sido inferiores respecto a la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Aseguran que el profesorado del cuerpo de maestros han dejado de percibir como mínimo 56.000 euros, mientras que en el profesorado de Secundaria y el resto de cuerpos la pérdida se sitúa en torno a los 67.000 euros. Además, reclaman la recuperación total de las pagas extraordinarias y el abono en estas de los complementos autonómicos como los sexenios, asesorías CEFIRE, cargos directivos y unipersonales.

Por la recuperación de las plantillas docentes.

Una de las primeras medidas que tomó la actual Consellería de Educación fue denunciar ilegalmente el Acuerdo de Plantillas firmado el 2023 por todas las fuerzas sindicales, sustituyéndolo por una Orden de Plantillas que ha resultado insuficiente para resolver las necesidades de personal que tienen los centros educativos y que ha supuesto recortes especialmente en la Formación Profesional y de Adultos. Añaden también los retrasos de incluso meses para ofrecer las plazas en las adjudicaciones, la carencia de profesionales de personal docente y no docente para atender al alumnado con necesidades educativas y unas adjudicaciones continuas con muy poca oferta desde el inicio de curso.

SÍ al valenciano.

Aseguran que la «ley de Libertad Educativa» ha roto el consenso y la armonía de la Ley de uso y enseñanza del valenciano, y ha acentuado el maltrato de los derechos de las personas al conocimiento y el aprendizaje en la lengua propia y oficial.