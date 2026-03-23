Samanta Villar y el dilema de la despoblación en Castellón: ¿Se puede vivir hoy en un pueblo de 100 habitantes?

A Samanta Villar la hemos visto todos vivir mil vidas en '21 días', el exitoso programa de televisión que ponía a prueba el mito de que solo se necesita ese tiempo para crear un hábito. Ahora, la hemos visto también muy sensibilizada con uno de los grandes problemas de nuestra provincia, la despoblación.

La periodista reconoce haber pasado infinidad de días en Sorita, su pueblo. Este pequeño rincón de la comarca de Els Ports es uno de esos lugares donde el censo apenas roza los 140 habitantes y donde se palpa la herida de la "Castellón vaciada". A través de un vídeo cargado de nostalgia y realidad, Samanta ha compartido una reflexión que a muchos les viene a la cabeza: "¿Y si dejamos el asfalto?"

¿Hay oportunidades en Sorita?

En el vídeo, Samanta se pregunta en voz alta si su familia podría adaptarse a un entorno rural, lejos del ruido de la ciudad.

La periodista ha ido más allá de la queja y reconoce que se ha puesto a buscar junto a su familia ideas sobre cómo adaptarse a la vida de pueblo. "¿Por qué no pensar en irnos a vivir al campo y revitalizar nuestros pueblos? He estado bicheando proyectos premiados y, de verdad, qué nivel", reflexiona en el vídeo tras investigar iniciativas que buscan que tener una buena idea en un pueblo sea una opción viable.

Emprender, la clave

Samanta menciona programas como "Tierra de Oportunidades" de CaixaBank, que pone el foco en las opciones proyectos que buscan financiamiento.

Ver a una figura pública plantearse seriamente un cambio de vida ayuda a romper ese estigma de que el pueblo es solo para el retiro o el fin de semana. Proyectos de emprendimiento rural están demostrando que, con conectividad y apoyo, el interior de Castellón puede ser viable económicamente y no solo un paisaje bonito para una foto de Instagram.

¿Gente con ganas de dejar el asfalto?

La pregunta de Samanta queda en el aire. El reto de la despoblación en Castellón necesita de esa gente con ganas que reclama la periodista, pero también de referentes que demuestren que es posible.

Ejemplos no faltan. Ahí está Andrea, que ha elegido Villores para desarrollar su proyecto de vida, o la historia de Harriet Ryder y Mauro Gestoso. Esta pareja de informáticos decidió dejarlo todo en Manchester por una vida tranquila en el interior de Castellón.

Noticias relacionadas

Claro queda que la reflexión de Samanta Villar es muy necesaria para poner freno al problema de la despoblación que se vive en la provincia.