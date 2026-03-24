Avisos de nivel naranja de Aemet y desplome térmico en Castellón: Consulta los días más críticos

La provincia de Castellón se prepara para un nuevo episodio meteorológico marcado por el viento después de varios días en los que ya se ha dejado notar una bajada de las temperaturas. Tras ese cambio térmico, la atención se desplaza ahora al fuerte viento previsto para el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo, con aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en zonas del norte de la provincia.

Según la previsión, este miércoles 25 de marzo se espera cielo poco nuboso, aunque irá aumentando a intervalos nubosos al final del día. Las temperaturas subirán y el viento será flojo variable al inicio de la jornada, pero tenderá a intensificarse durante la segunda mitad del día, con noroeste moderado y rachas muy fuertes en la mitad norte de Castellón.

Ese empeoramiento tiene reflejo directo en los avisos meteorológicos. La Aemet ha activado el nivel naranja por viento en el interior norte de Castellón y en el litoral norte de Castellón desde las 15.00 hasta las 23.59 horas del miércoles. En el interior norte se prevén rachas máximas de 100 km/h, mientras que en el litoral norte podrían alcanzarse los 90 km/h. En ambos casos, la probabilidad del fenómeno se sitúa entre el 40 % y el 70 %.

Heladas en el norte

De cara al jueves 26 de marzo, la previsión apunta a intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas bajarán en el interior de la mitad norte y se mantendrán con pocos cambios en el resto, mientras que las máximas descenderán de forma generalizada. Ese descenso podrá ser notable en el interior de la mitad norte. También se esperan heladas débiles en puntos del interior norte.

En cuanto al viento, la Aemet prevé noroeste en la mitad norte, con rachas muy fuertes en el norte de Castellón, mientras en el resto habrá viento flojo variable, con predominio de la componente este por la tarde e intervalos de nordeste moderado en el litoral de Alicante.

Durante la madrugada del jueves seguirá activo el aviso naranja entre las 00.00 y las 07.59 horas en el interior norte y el litoral norte de Castellón. Después, el episodio perderá algo de intensidad, pero no desaparecerá: el aviso pasará a amarillo entre las 08.00 y las 17.59 horas. En el interior norte se esperan entonces rachas de hasta 80 km/h y en el litoral norte de hasta 70 km/h.

La previsión para el viernes 27 mantiene todavía el viento del noroeste en la mitad norte, con probables rachas muy fuertes en el norte de Castellón. Ese día se espera cielo poco nuboso con nubes altas, temperaturas mínimas en descenso y heladas débiles en el interior.

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