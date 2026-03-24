El aeropuerto de Castellón oferta 17.000 plazas para volar en Semana Santa y Pascua: destinos y ofertas

El aeropuerto de Castellón se erige en toda una puerta de conexión entre la provincia y capitales nacionales e internacionales, más aún de cara a periodos vacacionales como el de Semana Santa y Pascua, para el que ofrece hasta 17.000 plazas.

Así lo confirman a este diario fuentes de Aerocas, que señalan que estarán en funcionamiento una decena de rutas en las primeras semanas de abril, para las que se espera que se produzca un repunte de la actividad al coincidir con las jornadas no lectivas para los escolares y los días festivos. Un momento que llega además justo después de la reactivación de conexiones este mes de marzo, como recogió este diario, que marca el inicio de la campaña estival en la aviación.

Más en detalle, entre el 30 de marzo y el 12 de abril, están a la venta 17.000 asientos con origen o destino a la provincia. La mayor oferta corresponde a la aerolínea Ryanair, que vuela a Londres Stansted en lunes, jueves y viernes desde el próximo mes. También enlaza Castellón con Cracovia y Milán los lunes y jueves o con Düsseldorf Weeze en martes y sábado. Completa su oferta la ruta a Berlín, en miércoles y domingo; la de Budapest, en jueves y domingo; y la de Bruselas, en martes y sábado a partir de abril.

Contenido interactivo sobre vuelos desde Castellón en Semana Santa y Pascua.

Wizz Air, por su parte, enlaza la provincia con Rumanía. Opera vuelos con el aeropuerto de Bucarest Otopeni los lunes, miércoles y viernes. También mantiene operativa una ruta con Cluj-Napoca dos días por semana, en martes y sábado.

El listado de opciones de cara a Pascua concluye con la única ruta activa, solo por ahora hasta que se reactiven otras conexiones, con el territorio nacional, que es la de Madrid de Air Nostrum. Esta opera con cuatro frecuencias semanales, en lunes, jueves, viernes y domingo, y permite conectar a su vez con las 86 rutas de la red de Iberia, tanto a otros puntos de España como de todo el mundo.

¿Y los precios?

Encontrar chollos y billetes de avión baratos a estas alturas para el periodo vacacional resulta algo más complicado, más aún ante el impacto que la guerra en Oriente Medio está teniendo sobre el sector de la aviación, que también ha optado por encarecer los precios ante el alza del coste de los carburantes.

Aun así, con poco margen de tiempo, todavía existen algunas opciones asequibles para disfrutar de una escapada desde la provincia. Se puede volar a Düsseldorf Weeze, con ida el día 2 y vuelta el 7 de abril por apenas 90 euros. O a Bruselas, en las mismas fechas, por 107 euros. Más adelante, el jueves 9 o viernes 10, está la opción de trasladarse a Madrid desde 39 euros por trayecto. Si se prefiere un destino lejano, al cierre de esta edición había disponibilidad de billetes a Cluj-Napoca desde 89,99 euros.

Nuevo récord

Cabe recordar que la base de Vilanova d'Alcolea aspira a batir un nuevo récord de actividad, pues llegará a operar 16 rutas comerciales en los meses centrales del verano y ofertará 400.000 plazas a la suma de todo el año. A ello hay que sumar el despegue de las operativas chárter, con una prevista con Bratislava que trasladará hasta 2.700 turistas eslovacos, impulsada por el club de producto Introducing Castellón.