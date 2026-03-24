La Diputación de Castellón insta a revisar los expedientes vinculados a la investigación a Forestalia

La Diputación de Castellón ha instado, en el pleno de marzo celebrado este martes, al Gobierno de España y la Generalitat valenciana a revisar todos los expedientes administrativos relacionados con proyectos investigados a raíz del caso Forestalia, que analiza una presunta prevaricación ambiental y administrativa por parte de la firma que impulsó inicialmente el macroproyecto del Clúster del Maestrazgo, cuya línea de muy alta tensión afecta a municipios de la provincia.

Así se ha acordado en una moción, presentada inicialmente por Compromís, pero que ha sido enmendada por el PP y que ha contado también con el apoyo del PSPV-PSOE. Solo el diputado de Vox, Luciano Ferrer, se ha abstenido. La institución también pide al resto de administraciones que aporten la documentación necesaria para adoptar, si toca, las medidas cautelares oportunas.

El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha defendido que su posición sigue siempre las mismas líneas, entre las que se encuentra "ir siempre de la mano de los ayuntamientos" ante el desarrollo de este tipo de proyectos de renovables. Mientras, el socialista Rhamsés Ripollés ha reafirmado "nuestra oposición al proyecto y la línea de alta tensión", pidiendo además que la Diputación aporte los informes realizados sobre el proyecto.

"Renuncia a actuar con contundencia"

Desde Compromís, su portavoz, David Guardiola, ha criticado que “la enmienda del PP supone una renuncia importante a actuar con contundencia ante unos hechos muy graves”, pues la propuesta original urgía la paralización cautelar de los proyectos vinculados a Forestalia. Por último, Luciano Ferrer, de Vox, ha cargado contra las "presuntas irregularidades, corrupción y daños ambientales".

Por otra parte, el PP ha sacado adelante una moción que reclama medidas para paliar el deterioro del poder adquisitivo de las familias y el impacto de la subida de precios de la energía. La propuesta recoge una batería de medidas, muchas rebajas fiscales, para minimizar el impacto.

Mientras, en el turno de ruegos y preguntas, los diputados de la oposición, María Jiménez (PSPV) y David Guardiola (Compromís), han trasladado una serie de reivindicaciones vinculadas al Consorcio Provincial de Bomberos a raíz de la reciente protesta, ante lo que el diputado del área, David Vicente, ha defendido su apuesta por el diálogo y por reforzar los medios del servicio.