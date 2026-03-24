La Diputación de Castellón promueve el conocimiento de la Unión Europea entre escolares con el I Encuentro de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo de la Comunitat Valenciana, que ha tenido lugar este martes.

Con el objetivo de fomentar la conciencia de los valores europeos entre los más jóvenes, el centro Europe Direct Comunitat Valenciana y Europe Direct Castellón han organizado esta jornada que ha reunido a más de 300 alumnos, alumnas y docentes de 18 centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Acercar instituciones, valores y oportunidades

El encuentro, que se ha desarrollado en València, ha puesto en valor la importancia de integrar la Unión Europea en el ámbito educativo, acercando sus instituciones, valores y oportunidades al alumnado desde edades tempranas.

La vicepresidenta de la institución provincial y responsable de la oficina de Fondos Europeos, María Ángeles Pallarés, ha participado en la clausura del encuentro y ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para “fomentar una ciudadanía europea activa, crítica y consciente del impacto que las políticas europeas tienen en su vida cotidiana”.

Y es que, tal y como ha señalado la vicepresidenta provincial, “Europa no es una idea lejana, es nuestro presente y nuestro futuro”, por lo que ha incidido en que “es fundamental que nuestros jóvenes conozcan cómo se constituye el proyecto europeo, cuáles son sus valores y de qué forma pueden participar activamente en él”.

"Conocer de primera mano"

En este sentido, Pallarés ha indicado que “este tipo de encuentros representan una oportunidad única para el alumnado de la provincia, permitiéndoles conocer de primera mano la UE, sus valores y las oportunidades que ofrece”.

Durante la jornada, los escolares han visitado el Palau de la Generalitat, Les Corts y la Lonja de la Seda. El encuentro ha incluido, además, actividades participativas y dinámicas educativas en las que los estudiantes de los centros educativos participantes han podido conocer de forma práctica el funcionamiento de las instituciones europeas.

En esta primera edición han participado los cinco centros de la provincia que forman parte del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, que son el Sagrado Corazón Madre Vedruna (Castelló), el IES Llombai (Burriana), el IES Gilabert de Centelles (Nules), Nuestra Señora de la Consolación (Castelló) y el IES Broch i Llop (Vila-real).