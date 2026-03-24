Castellón necesita multiplicar por 16 la construcción de viviendas para cubrir la demanda: hacen falta 8.700 al año

La obra nueva vive un momento dulce en la provincia de Castellón, con un importante auge en comparación con los últimos años, si bien el ritmo de construcción de viviendas resulta todavía insuficiente para cubrir la demanda hasta el punto de que, para lograrlo, habría que multiplicarlo por 16,4.

Así lo evidencia el último informe de CaixaBank Research sobre el mercado inmobiliario, que ahonda en la necesidad de inmuebles ante la creación de nuevos hogares. El análisis sostiene que la magnitud de la brecha entre vivienda terminada y creación de hogares es tal que sería necesario producir 8.700 inmuebles cada año durante los próximos cinco para absorber ese déficit existente. Esta cifra todavía tendría que ser mayor si parte de esa oferta se destina después a segundas residencias o a cubrir la demanda de extranjeros.

Solo 500 casas terminadas en 2025

Así, Castellón se sitúa como una de las provincias españolas donde más urge esta aceleración, al superarse ampliamente la creación de hogares a la vivienda construida desde el 2020. Para muestra de la situación, el informe apunta que el año pasado solo se terminaron 500 inmuebles.

Y es que, si se observan los visados, que dan paso después a la construcción, se contabilizaron 1.737 en todo el año pasado, tal y como publicó en su día este diario con los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Es el mejor dato desde 2009, un 37% más interanual y supone desarrollar de media cinco viviendas al día. Sin embargo, esta cuantía, una vez más, se queda pequeña hasta el punto de que los visados no consiguen cubrir ni siquiera un 10% del déficit existente. Este escenario es el segundo más alarmante, en base el informe, únicamente por detrás de la vecina provincia de Tarragona.

El análisis sitúa precisamente este desequilibrio entre oferta y demanda como uno de los principales factores que impulsan al alza los precios. Solo el año pasado se encareció el valor de la obra nueva en suelo castellonense en torno al 11%.

De la falta de suelo a la financiación

Llegados a este punto surge una pregunta obvia: ¿Y si hay demanda, por qué no se desarrolla más vivienda? La respuesta es más compleja. El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), David Ruiz, atribuye principalmente a tres causas el lento ritmo de construcción de inmuebles en la provincia.

"Continúa faltando suelo", señala Ruiz, quien matiza eso sí que la demanda difiere notablemente entre distintos puntos de la provincia. "No hay el mismo interés en todas las localidades, pues por ejemplo no tiene nada que ver la situación entre Morella y Castelló", explica.

Otra traba que encuentran promotores y constructores se centra en los recursos humanos. "Falta mucha mano de obra en el sector en estos momentos", advierte el representante de Apecc, quien pone sobre la mesa que "estamos ya teniendo problemas para cubrir las necesidades de personas en las obras que ya están en marcha", lo que lleva a que se complique mucho más activar nuevos desarrollos.

A ello se suma, en tercer lugar, la dificultad de acceder a la financiación. "Las condiciones que pone la banca para acceder a la financiación para una promoción continúan siendo duras", explica Ruiz sobre otro de los factores que ralentiza el desarrollo de viviendas.

Y por si fuera poco, la coyuntura internacional actual añade aún más "incertidumbre" al sector. "Habrá que ver cómo evoluciona el conflicto en Oriente Medio y su repercusión, pues impacta tanto sobre los materiales que utilizamos y su precio, como también en los compradores", sentencia.