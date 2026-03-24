Los conductores de Castellón pagan un sobrecoste de 320.000 euros al día en los carburantes pese a la rebaja del IVA

Entrar ahora en cualquier estación de servicio de Castellón y repostar se ha convertido en menos tormentoso que hace tan solo tres o cuatro días. Tras semanas de precios al alza, como consecuencia del conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz, la entrada en vigor el domingo de la rebaja del IVA del 21% al 10%, ha provocado un importante descenso en el precio medio de los carburantes. No obstante, la medida no ha sido suficiente para amortiguar el subidón que han experimentado el diésel y la gasolina y, a pesar de la reducción fiscal, los conductores de la provincia pagan un sobrecoste de 320.000 euros al día en los carburantes.

Castellón consume cada día algo más de un millón de litros de gasóleo A y gasolina, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), entidad que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. De esta cantidad, 772.235 litros corresponden a diésel, un combustible que desde que estalló la guerra en Irán ha aumentado (incluido el descuento fiscal que entró en vigor el domingo) 0,36 euros de media en los surtidores de la provincia. Un incremento que implica que, solo por este combustible, los conductores de la provincia están desembolsando 281.866 euros más al día.

Con la gasolina ocurre más de lo mismo. De las cerca de 200 estaciones de servicio de Castellón salen cada día 298.032 litros de este carburante. Desde el 28 de febrero, cuando el litro costaba de media 1,503 euros, el precio ha aumentado 13 céntimos (coste de este lunes, con la rebaja del IVA ya en vigor) por lo que el resultado son 38.780 euros adicionales diarios que pagan quienes lo repostan. Si se suma el sobrecoste de diésel y sin plomo, el importe asciende a 320.646 euros diarios.

La factura de la guerra para el bolsillo de los conductores de Castellón no es menor y eso que el sobrecoste está calculado tras la entrada en vigor las medidas anticrisis del Gobierno. El sábado, antes de la reducción del IVA, ese sobrecoste había sido de 496.000 euros. O dicho de una manera mucho más clara: el plan del Ejecutivo para amortiguar el alza de los combustibles supone para las familias y empresas de la provincia un ahorro de 175.170 euros al día.

Una nueva rebaja en el precio

Además de la rebaja del IVA, el Gobierno va a reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina, hasta el nivel mínimo permitido por la directiva europea. Las estaciones de servicio de Castellón estiman que el impacto de esta medida empezará a notarse entre los clientes a partir de mediados de esta semana, cuando empiecen a vender el combustible que las gasolineras ya han adquirido con el impuesto reducido.