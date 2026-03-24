Crecen las consultas por infecciones respiratorias y virus gastrointestinales en Castellón

Los casos de infecciones respiratorias y molestias gastrointestinales se han incrementado en los últimos días en la provincia de Castellón. La vocal de Atención Primaria del colegio de médicos de Castellón, Bárbara del Mazo, ha confirmado que en las últimas semanas de marzo hay informes epidemiológicos que detectan un repunte. A nivel de infecciones respiratorias, gripe, covid y virus respiratorio sinticial son las más frecuentes y suelen tener una circulación conjunta, con lo que están manteniendo elevados los casos en Atención Primaria. En el caso de gastroinestinales, señala, realizamos las tomas de muestras y los cultivos también dan medias superiores respecto a temporadas previas. También han comenzado a intensificarse las molestias relacionadas con alergias respiratorias.

El vaivén térmico

La circulación de los virus es estacional, explica Del Mazo. Se debe al tiempo actual: "El final del invierno y llegada de la primavera y los cambios de temperaturas favorecen que se transmitan rápidamente en entornos cerrados y con contacto estrecho", apunta. Ante este tipo de infecciones víricas el abordaje se centra en el tratamiento de los síntomas. Analgésicos, antitérmicos, tipo paracetamol, ibuprofeno, pueden ayudar con la fiebre, dolor de garganta, de cabeza, para paliar el malestar, también se recomienda hidratación con ingesta adecuada de líquidos y reposo si es necesario. Asimismo, en el caso de dolencias gastroinestinales, se pueden adquirir sueros de rehidratación oral en farmacias y seguir una dieta apetecible y suave que permita controlar procesos de deshidratación. Los antibióticos no son útiles en este tipo de situaciones de infecciones víricas.

Presión hospitalaria

Aunque los centros de salud mantienen una demora similar a la de antes de la huelga (de una a dos semanas). Por ejemplo, para el jueves 2 de abril daban cita este martes 24 en el centro Rafalafena, mientras que en Vila-real o Benicàssim daban cita para el 1 de abril. El lunes en el Hospital General de Castellón se denunciaban esperas de más de siete horas. Así un paciente criticaba que había llegado a las 11.00 horas y pasadas las 17.30 horas seguía a la espera. Desde la Conselleria de Sanitat señalaron que el envejecimiento de la población y las infecciones respiratorias motivan un aumento de la presión asistencial, por lo que la Conselleria de Sanitat ha prorrogado el plan de refuerzos de invierno. En este sentido, recuerdan que el Hospital General de Castellón mantiene activado también su plan de contingencia y las zonas de preingreso para garantizar la disponibilidad de boxes para la continuidad asistencial en Urgencias. Cabe recordar que la media de atenciones en Urgencias del Hospital General de Castellón es de 330 diarias, afirman. Mientras, desde CCOO subrayan que la situación de urgencias del lunes pudo deberse a un aumento de la demanda postpuente pero que este martes por la mañana era inferior a 3 horas aunque con 11 pacientes esperando cama de ingreso que quedaron la víspera por asignar.