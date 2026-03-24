"Es una burla": La respuesta de los sindicatos al decálogo de Educación para frenar la huelga /

El sindicato mayoritario, el STEPV, ha calificado de burla el decálogo de propuestas presentado este martes por la Conselleria de Educación a las organizaciones sindicales del sector, que este martes se han concentrado a las puertas de los centros educativos de Castellón, Valencia y Alicante como paso previo a la huelga convocada para el martes 31.

Un punto de partida

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha señalado que este documento “pretende ser un punto de partida sobre el que poder trabajar durante la reunión de la Mesa Sectorial de Educación que se celebrará el jueves, 26 de marzo, para lograr medidas que se traduzcan en la mejora del sistema educativo valenciano y que demuestra la vocación de diálogo de la Conselleria para alcanzar un acuerdo que dé respuesta a las necesidades de la comunidad educativa”.

En este sentido, ha reiterado “la voluntad de la Conselleria de trabajar para lograr la mejora del conjunto del sistema educativo valenciano” para lo que mantiene una posición de mano tendida con los representantes del sector. Asimismo, ha manifestado la necesidad de que este diálogo se lleve a cabo a través del foro oficial de negociación que es la Mesa Sectorial de Educación.

El decálogo

El documento, elaborado por la Conselleria para iniciar esta negociación colectiva, incluye diez puntos.

Responsabilidad compartida de la Administración y los representantes del profesorado para garantizar la sostenibilidad del sistema educativo valenciano, basando su actuación en el diálogo, la corresponsabilidad y el respeto a los límites presupuestarios reales. Asumir que la infrafinanciación estructural de la Comunitat Valenciana condiciona el ritmo y alcance de las posibles negociaciones sobre mejoras retributivas del personal docente. La configuración de las plantillas de los centros educativos, que deberán regirse siguiendo los criterios establecidos en la Orden 9/2025, marco normativo que garantiza equidad, coherencia organizativa y una adecuada planificación de los recursos humanos. Ratios. Cualquier reducción establecida normativamente por el Estado deberá llevar aparejada una dotación económica por parte del Gobierno. De no ser así, se pondría en riesgo cualquier acuerdo suscrito. El incremento de efectivos deberá mantenerse dentro de un techo máximo sostenible, cuyo valor se negociará. En caso de alcanzarse dicho límite, los crecimientos previstos podrían ser temporalmente suspendidos. La oferta educativa deberá ajustarse a la demanda real, con el fin de generar margen presupuestario que permita la mejora progresiva de las condiciones del profesorado. Escolarización sobrevenida. El incremento continuado de alumnado y profesorado en la Comunitat Valenciana se ha sostenido sin compensación económica adicional por parte del Estado, generando a su vez beneficios indirectos a comunidades autónomas que experimentan descenso de matrícula. Absentismo y bajas laborales del profesorado, desde la Administración se señala la necesidad de implementar medidas conjuntas y coordinadas dirigidas a la mejora del bienestar y la salud laboral del personal docente. Las eventuales mejoras retributivas del personal se aplicarían de forma gradual y estarían condicionadas a la evolución de la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio económico. La mejora retributiva promovida por el Estado (+8,5 % hasta 2027) se financia íntegramente con cargo a los presupuestos de la Generalitat, por lo que deberá incorporarse y computarse dentro de cualquier acuerdo relativo a las condiciones laborales del personal docente.

Protestas sindicales

Desde el sindicato STEPV han señalado que la mitad de las propuestas de Conselleria intentan desviar la atención respecto a la carencia de financiación por parte del estado, que no es competencia de la Mesa Sectorial de Educación, sino una cuestión que tiene que gestionar la Generalitat Valenciana con el gobierno del estado. Es una excusa inaceptable para limitar y condicionar cualquier mejora salarial y de condiciones laborales.

Ante la falta de avances reales en la negociación de sus condiciones laborales y salariales representantes sindicales de STEPV, CSIF, CCOO y UGT han anunciado la intensificación de las movilizaciones del profesorado. Aunque la Conselleria de Educación, dirigida por la consellera M. Carmen Ortí, se ha comprometido a incluir las reivindicaciones sindicales en el calendario de negociación, los sindicatos denuncian que dicho compromiso carece de concreción y garantías.

Denuncian que no existe un calendario definido para abordar cuestiones clave, más allá de una vaga previsión de iniciar negociaciones en marzo sin fechas ni contenidos claros. Las organizaciones consideran este paso insuficiente y alertan de que la Conselleria está tomando decisiones unilaterales que afectan gravemente al sistema educativo, como la denuncia del acuerdo del profesorado interino sin negociación previa, propuestas de modificación del calendario escolar que incluyen periodos lectivos en Navidad y Pascua, o la restricción del currículo de Valenciano.

Los sindicatos tildan de crítica la situación en los centros educativos y recuerdan sus reivindicaciones