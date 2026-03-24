Una empresa de Castellón ficha a cuatro 'influencers' de la divulgación científica

Las redes sociales han creado un nuevo concepto de comunicador. Los influencers han llenado las pantallas de los móviles con contenidos de todo tipo. Habitualmente se asocian a la promoción de productos de moda, pero también hay divulgadores científicos que usan estas herramientas para expandir conocimientos y sumar nuevas vocaciones. Con este propósito, una de las principales empresas tecnológicas de Castellón, Cuatroochenta, ha anunciado el fichaje de cuatro destacados comunicadores, que suman millones de suscriptores en las redes sociales, y que tienen una gran influencia tanto en España como en América Latina. Se trata de la ampliación de un programa de apoyo a la divulgación científica, que comenzó a finales de 2024 y que ahora se consolida.

"Cuatroochenta reafirma su compromiso por el conocimiento riguroso, el pensamiento crítico, el debate constructivo y el desarrollo de vocaciones científicas", detalla la compañía. Para ello se cuenta con la participación del matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, con el que ya colaboraban, la experta en biomedicina Sandra Ortonobes, el informático Carlos Santana y el físico José Luis Crespo.

Los cuatro divulgadores con los que colabora Cuatroochenta. / Mediterráneo

Apoyo a la divulgación científica

Con este acuerdo de colaboración, la firma castellonense "apoya la labor divulgativa de calidad de los cuatro referentes en comunicación científica en España y América Latina". Cuatroochenta añade que su intención es "contribuir a la difusión de conocimiento entretenido de calidad y a un uso racional de la tecnología, poniéndola al servicio de las personas. Con esa premisa, el programa busca proporcionar a divulgadores los recursos necesarios para desarrollar su actividad manteniendo los estándares de calidad, sin sacrificar autenticidad ni rigor y sin condicionar su libertad creativa".

"Estamos convencidos de que podemos alinear objetivos económicos y sociales con acciones honestas y con propósito" asegura el CEO y cofundador de Cuatroochenta, Alfredo R. Cebrián. Desde Cuatroochenta, añade, "estamos comprometidos en apoyar a los divulgadores para que trabajen con independencia y sostenibilidad y puedan seguir aportando conocimiento riguroso y pensamiento crítico, al mismo tiempo que incentivan las vocaciones científicas".

Referentes con millones de seguidores

El proyecto, por el que también ha pasado el experto en ciberseguridad y fundador de Criptored, Alfonso Muñoz, quiere trasladar el modelo de patrocinio habitual del deporte al campo de la divulgación científica y tecnológica en España y Latinoamérica. Esta iniciativa está alineada con el compromiso de Cuatroochenta por el conocimiento.

En cuanto a las figuras que forman parte de este programa, Eduardo Sáenz de Cabezón es uno de los divulgadores científicos más reconocidos y populares en España y Latinoamérica, a través de su canal de YouTube Derivando, con más de 1,5 millones de suscriptores, y el programa de TVE Órbita Laika.

Sandra Ortonobes, con su canal La Hiperactina, que cuenta con más de 2,5 millones de suscriptores. Ha escrito el libro ¿Qué puede salir mal? Cómo sobrevivir a un mundo que intenta matarte y ha participado en el podcast Tú de ciencias y yo de letras. Con un lenguaje claro y sencillo, explica temas de biomedicina, salud y el cuerpo humano, combinando humor y rigor científico para acercar la ciencia a públicos jóvenes en redes como Instagram y TikTok.

Divulgación de inteligencia artificial

Carlos Santana. Ingeniero informático, especializado en machine learning, es uno de los principales divulgadores de Inteligencia Artificial en español a través de su popular canal de YouTube Dot CSV que cuenta con más de 900.000 suscriptores.

José Luis Crespo es físico y uno de los divulgadores científicos más influyentes en español. Su canal de YouTube Quantum Fracture cuenta con casi 4 millones de suscriptores y más de 600 millones de visualizaciones.