Fallece el párroco Francisco Segarra Sanchís, sacerdote de Torreblanca, Nules o Burriana

El Reverendo Francisco Segarra Sanchís ha fallecido este martes a los 82 años, después de una larga vida entregada a servir a Dios y a la Iglesia. Era natural de Castellón, nació el 22 de abril de 1943 y fue bautizado en la parroquia de la Santísima Trinidad. Además, ingresó en el Seminario de Tortosa y recibió la ordenación sacerdotal en enero de 1967 en el Seminario Mater Dei.

A lo largo de su ministerio sacerdotal, sirvió en varias parroquias de la Diócesis, como Ares del Maestre, TorreblancaNules, la Ribera de Cabanes y La Merced de Burriana.

Asimismo, compaginó su labor pastoral con la docencia, ya que fue profesor de instituto en la Vall d’Uixó y en Castellón. También fue capellán de la residencia de Cáritas de Burriana y de la comunidad de las Religiosas Esclavas del Santísimo Sacramento en la misma localidad.

La misa exequial, presidida por el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, se celebrará este martes a las 17:30 horas en la parroquia de San Bartolomé de Torreblanca.