Otra mañana de caos en el Cercanías Castelló-València: interrupción de la vía y cancelaciones en el corredor mediterráneo

Los usuarios de la línea de Cercanías C6, entre Castelló y València, se han encontrado este martes con otra desagradable sorpresa, al ver numerosas incidencias en los paneles informativos de sus estaciones. Antes de las seis de la mañana ha ocurrido una avería en la infraestructura, que pese a estar solucionada al cabo de dos horas siguen generando retrasos en el servicio.

La compañía responsable de las infraestructuras ferroviarias, Adif, ha señalado que las demoras en los trenes se deben a "una incidencia que afecta a la señalización en València", en la zona de Font de Sant Lluís. Un problema que no solo ha afectado a la línea C6, sino también a otras del núcleo de Cercanías de València.

La avería ha causado un efecto en cascada, justamente en uno de los momentos del día con mayor número de pasajeros. El tren que salía a las 6.10 de Castelló a València no ha circulado, al igual que el de las 7.00 horas de València a Castelló. Tampoco ha circulado el de las 7.10 de Castelló a València, ni el de las 7.40 de Castelló a València. El de las 6.45 horas sí que ha salido, pero ha finalizado el recorrido en Massalfassar, sin poder llegar a la capital autonómica. Del mismo modo, el de las 7.20 horas entre València y Castelló ha comenzado su trayecto en Puçol.

Otro efecto de la incidencia es el retraso en el viaje de las 7.20 horas de Castelló a València, que ha tenido que hacer paradas en todas las estaciones. La avería quedó solucionada sobre las 7.40 horas, pero no ha evitado otras cancelaciones, como la de las 8.10 horas de Castelló a València. En total, ha habido cuatro recorridos cancelados, dos incompletos, y unos retrasos que se han mantenido durante buena parte de la mañana, en algunos casos con más de 30 minutos de demora. La compañía Renfe detalla que los retrasos medios han sido de 20 minutos. Un tren Castelló-València ha pasado entre Almenara y les Valls con 21 minutos de demora.

Esta mañana de incidencias ha causado la reacción de usuarios en las redes sociales, que se han quejado de los numerosos problemas en el servicio.

Cuando se había restablecido el tráfico, a las 10.52 horas se ha comunicado una nueva avería de la infraestructura, que ha cortado la circulación entre València Nord y Alboraia. Posteriormente se ha anunciado que los siguientes servicios tendrían destino y llegada a la estación de Cabanyal. Al cabo de una hora se ha anunciado que el problema había quedado resuelto, y que se restablecería gradualmente la frecuencia de paso.

A esta situación imprevista se unen otras incidencias relacionadas con las obras del corredor mediterráneo. El caso más reciente se dio el pasado domingo, cuando se tuvo que sustituir la circulación de trenes por autobuses desde las 5.00 a las 12.00 horas. El cambio en el software de gestión del tráfico entre Puçol y Vila-real fue el motivo.