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La nueva asignatura que se incorpora a Bachillerato en Castellón: Unión Europea

Carmen Ortí resalta que el objetivo es acercar al alumnado las instituciones europeas y fomentar tanto la conciencia democrática como la participación cívica

Estrasburgo, con las banderas de la UE.

Estrasburgo, con las banderas de la UE. / 68

Ramón Pérez

Castellón

La Generalitat está ultimando los trámites para la incorporación de la asignatura ‘Unión Europea’ en el currículo de Bachillerato para el próximo curso 2026-27.

Así lo ha anunciado la consellera de Educación, Carmen Ortí. Será de una materia optativa concebida "para ofrecer una visión global y multidisciplinar del proyecto europeo, acercar a nuestro alumnado a sus instituciones y valores, y fomentar tanto la conciencia democrática como la participación cívica", ha explicado Ortí.

"Con un enfoque competencial y práctico, -ha añadido-, la asignatura abordará la construcción histórica de la Unión, su arquitectura institucional y normativa, las políticas comunes, los derechos y deberes de la ciudadanía, y las oportunidades que Europa ofrece a los jóvenes”. 

Carmen Ortí ha realizado estas declaraciones durante el acto de clausura del I Encuentro de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) en la Comunitat Valenciana, organizado por la Secretaría Autonómica de Representación ante la Unión Europea y la oficina Europe Direct Comunitat Valenciana, en colaboración con Europe Direct de la Diputación de Castellón. 

Encuentro de escuelas embajadoras

El encuentro, celebrado en el Teatro Principal de València, ha reunido a más de 300 alumnos y alumnas procedentes de las 18 EPAS de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

"La educación europea no es un adorno curricular: es una necesidad democrática"

“En un tiempo en el que los valores que nos definen se ven a menudo tensionados, la educación europea no es un adorno curricular: es una necesidad democrática. Por eso, Programas como Escuelas Embajadoras nos ayudan a preservar aquello que sostiene nuestras libertades: la paz, el pluralismo y la dignidad humana”, ha remarcado Ortí.

Sobre las escuelas embajadoras

La iniciativa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo acerca a estudiantes de ESO, Bachillerato, Educación Especial y Formación Profesional a la Unión Europea y a su democracia parlamentaria, no solo mediante contenidos, sino mediante experiencias significativas como campañas, celebraciones del Día de Europa o proyectos colaborativos entre centros, entre otras iniciativas.

“Es un proyecto que transforma la información en ciudadanía activa, y el conocimiento en capacidad de comprender, deliberar y participar”, ha destacado Ortí en su intervención y ha señalado que la red EPAS “suma ya miles de centros en el ámbito europeo y continúa creciendo, incluso en tiempos complejos, demostrando que la democracia se fortalece cuando se cultiva en las aulas”.

Acto de las Escuelas Embajadoras.

Acto de las Escuelas Embajadoras. / Mediterráneo

Diputación de Castellón, en el encuentro

La vicepresidenta de la institución provincial y responsable de la oficina de Fondos Europeos, María Ángeles Pallarés, ha participado en la clausura del encuentro y ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para “fomentar una ciudadanía europea activa, crítica y consciente del impacto que las políticas europeas tienen en su vida cotidiana”.

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Y es que, tal y como ha señalado la vicepresidenta provincial, “Europa no es una idea lejana, es nuestro presente y nuestro futuro”. Por lo que ha incidido en que “es fundamental que nuestros jóvenes conozcan cómo se constituye el proyecto europeo, cuáles son sus valores y de qué forma pueden participar activamente en él”.

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