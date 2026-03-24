La nueva asignatura que se incorpora a Bachillerato en Castellón: Unión Europea
Carmen Ortí resalta que el objetivo es acercar al alumnado las instituciones europeas y fomentar tanto la conciencia democrática como la participación cívica
La Generalitat está ultimando los trámites para la incorporación de la asignatura ‘Unión Europea’ en el currículo de Bachillerato para el próximo curso 2026-27.
Así lo ha anunciado la consellera de Educación, Carmen Ortí. Será de una materia optativa concebida "para ofrecer una visión global y multidisciplinar del proyecto europeo, acercar a nuestro alumnado a sus instituciones y valores, y fomentar tanto la conciencia democrática como la participación cívica", ha explicado Ortí.
"Con un enfoque competencial y práctico, -ha añadido-, la asignatura abordará la construcción histórica de la Unión, su arquitectura institucional y normativa, las políticas comunes, los derechos y deberes de la ciudadanía, y las oportunidades que Europa ofrece a los jóvenes”.
Carmen Ortí ha realizado estas declaraciones durante el acto de clausura del I Encuentro de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) en la Comunitat Valenciana, organizado por la Secretaría Autonómica de Representación ante la Unión Europea y la oficina Europe Direct Comunitat Valenciana, en colaboración con Europe Direct de la Diputación de Castellón.
Encuentro de escuelas embajadoras
El encuentro, celebrado en el Teatro Principal de València, ha reunido a más de 300 alumnos y alumnas procedentes de las 18 EPAS de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.
"La educación europea no es un adorno curricular: es una necesidad democrática"
“En un tiempo en el que los valores que nos definen se ven a menudo tensionados, la educación europea no es un adorno curricular: es una necesidad democrática. Por eso, Programas como Escuelas Embajadoras nos ayudan a preservar aquello que sostiene nuestras libertades: la paz, el pluralismo y la dignidad humana”, ha remarcado Ortí.
Sobre las escuelas embajadoras
La iniciativa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo acerca a estudiantes de ESO, Bachillerato, Educación Especial y Formación Profesional a la Unión Europea y a su democracia parlamentaria, no solo mediante contenidos, sino mediante experiencias significativas como campañas, celebraciones del Día de Europa o proyectos colaborativos entre centros, entre otras iniciativas.
“Es un proyecto que transforma la información en ciudadanía activa, y el conocimiento en capacidad de comprender, deliberar y participar”, ha destacado Ortí en su intervención y ha señalado que la red EPAS “suma ya miles de centros en el ámbito europeo y continúa creciendo, incluso en tiempos complejos, demostrando que la democracia se fortalece cuando se cultiva en las aulas”.
Diputación de Castellón, en el encuentro
La vicepresidenta de la institución provincial y responsable de la oficina de Fondos Europeos, María Ángeles Pallarés, ha participado en la clausura del encuentro y ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para “fomentar una ciudadanía europea activa, crítica y consciente del impacto que las políticas europeas tienen en su vida cotidiana”.
Y es que, tal y como ha señalado la vicepresidenta provincial, “Europa no es una idea lejana, es nuestro presente y nuestro futuro”. Por lo que ha incidido en que “es fundamental que nuestros jóvenes conozcan cómo se constituye el proyecto europeo, cuáles son sus valores y de qué forma pueden participar activamente en él”.
- Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
- Gran despliegue de la Guardia Civil en Nules con tres redadas activas desde la madrugada
- Papas Garcia se traslada a un histórico local del centro de Castelló
- El nuevo azul de la Generalitat Valenciana tiñe la tarjeta SIP
- ¡Oficial! Ya están a la venta las entradas para el España-Serbia en La Cerámica: estos son los precios
- Vía libre al macroproyecto solar de tres millones que reducirá la factura del riego en Vila-real
- Desarticulada en Castellón una red que explotaba sexualmente a mujeres
- Cierra una discoteca de Castelló y una mujer se queda dentro: tienen que sacarla los bomberos