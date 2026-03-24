Pagar a 'tocateja' un piso se complica en Castellón: seis de cada diez compras requieren de hipoteca

Comprar una vivienda a tocateja resulta cada vez menos habitual en la provincia de Castellón, hasta el punto de que en el mes de enero seis de cada diez adquisiciones registradas en la provincia estuvieron vinculadas a una hipoteca.

Así lo muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este martes, que plasman un retroceso de los compradores que no requieren financiación para comprar un inmueble, práctica que antes era mayoritaria. En concreto, en enero se adquirieron 1.073 viviendas, para las que se firmaron 633 hipotecas, cubriendo el 59%.

De esta forma, la firma de créditos crece un 11,5% interanual en el primer mes del 2026, ya que un año antes fueron 568. Entonces, se compró con esta fórmula el 46% de las 1.237 viviendas que cambiaron de manos en la provincia.

Importe máximo desde 2010

A la par que ha ido creciendo el número de hipotecas, también ha repuntado su importe, quedando en estos momentos en una media de 73.897 euros, un 30% más en solo un año. Dicha cuantía resulta, a su vez, la más elevada concedida por las entidades bancarias en la provincia desde el 2010, en pleno descenso tras el estallido de la crisis inmobiliaria.

Un crecimiento que se produce de la mano de la subida de precios de los inmuebles, que solo en el último año se han encarecido un 15,2% de media en el territorio castellonense, alcanzando los 1.526 euros por metro cuadrado.