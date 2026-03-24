El pueblo de Castellón que ha enamorado a Google: es el más buscado para una escapada este año

El turismo rural en la provincia de Castellón no solo goza de buena salud, sino que ha encontrado en la red su mejor escaparate. Según el último estudio elaborado por Sensación Rural y o10media, basado en las búsquedas de Google durante 2025, los viajeros tienen claro qué rincones de nuestra geografía quieren visitar. Con un total de 9,05 millones de búsquedas a nivel nacional, Castellón se posiciona con fuerza registrando cerca de 120.000 consultas, lo que demuestra que el interior castellonense es una opción prioritaria para quienes buscan desconectar.

En este mapa de preferencias, Morella brilla con nombre propio. La capital de Els Ports se ha consolidado como el destino de interior preferido, acumulando por sí sola 11.890 búsquedas. Esta cifra representa el 10% de todo el interés turístico de la provincia, situándola además como el 22º pueblo más buscado de toda España. Su imponente silueta, coronada por el castillo medieval y rodeada de murallas, sigue siendo el gran imán para un turista que valora el patrimonio gótico de la Iglesia Arciprestal de Santa María o el Palacio del Gobernador.

Panorámica de Morella. / Mediterráneo

Sin embargo, el magnetismo de Morella no es el único. El ranking de los pueblos más deseados continúa con Culla, en el Alt Maestrat, que con 6.090 búsquedas cautiva por su esencia medieval y el impecable estado de su casco antiguo. Le sigue de cerca Montanejos (3.790 búsquedas), un destino que ha sabido convertir sus aguas termales y el entorno natural de la Fuente de los Baños en un reclamo infalible para cualquier época del año. El "top 5" lo completan la elegancia de las casas señoriales de Vilafranca y el encanto natural de Navajas, famoso por el icónico Salto de la Novia.

Lo que hace singular al caso de Castellón es el comportamiento del viajero. A diferencia de otras provincias, el interés por estos municipios no se dispara en verano, sino que alcanza su pico máximo en noviembre. Además, el estudio destaca que el 57% de los usuarios busca directamente por el nombre de la localidad, buscando experiencias muy concretas.

Pueblos rurales de Castellón más buscados por los turistas en Google. / Mediterráneo

De igual manera, sobresale el hecho de que genera mucho más interés en el resto de provincias. Mientras el 25% de las consultas provienen de la propia provincia, en el resto del país esto sucede en el 34,4% de las. ¿Y qué provincias muestran más interés en el turismo rural castellonense más allá de la provincia? Son, por este orden: Valencia (30,5%), Madrid (10,5%), Barcelona (9%) y Alicante (5,6%).

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En lo que respecta a las instalaciones y servicios más demandados en Castellón, un 61% de las búsquedas que lo especifican se centran en que dispongan de piscina y cerca de un 24% buscan un alojamiento con jacuzzi.