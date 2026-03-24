¿Qué tiempo hará en Castellón en Semana Santa? Un experto de Meteored lo explica

¿Qué tiempo hará en Castellón en Semana Santa? El experto de Meteored Francisco Martín ha dibujado un panorama marcado por la estabilidad meteorológica, aunque condicionado por la irrupción de frentes que traerán viento y temperaturas primaverales ligeramente por debajo de lo normal en esta época del año en el fin de semana.

Sin fuertes temporales ni lluvias intensas

Tal y como ha avanzado Martín, no va a haber temporal ni tampoco una situación de lluvias abundantes, sino que va a haber un predominio de situación de estabilidad, salvo los días en que una borrasca o frente pase por el norte de la Península y se interne en la zona del Mediterráneo.

Viernes 27 y sábado 28

A partir del viernes día 27, cuando muchos visitantes de otros puntos de España inicien sus vacaciones, se producirá la irrupción de un frente frío con entrada de norte que va a dejar un pequeño bajón de temperaturas. Este se va a notar sobre todo en el tercio norte de la Península, donde las temperaturas podrían bajar entre 6 y 8 grados. Sin embargo, en Castellón el descenso sería más suave, entre 2 y 3 grados. Sin embargo, los vientos también se van a intensificar en la parte norte, tanto en el interior como en el litoral. De hecho, ha señalado, se han dado ya avisos por rachas de 80 y 100 km por hora, respectivamente. Esta situación, indica, se va a mantener prácticamente muy parecida el sábado 28, con la salvedad de que puede aparecer algún amago de chubasco aislado, muy poco significativo en la parte norte, donde existirán los vientos racheados en tanto en el interior como la costa.

Domingo 29

El domingo otro frente que pasa por el norte con una borrasca que se genera en la zona de Génova va a causar un impacto parecido en el Mediterráneo, de nuevo con fuertes vientos en la zona norte y poca posibilidad de lluvia, mientras que en la parte sur va a predominar el tiempo estable, pero más fresco de lo normal. En resumen, tiempo primaveral, algo fresco, pero lo que corresponde al principio de la primavera astronómica, donde todavía hay pequeños coletazos del invierno que no quieren no quieren marcharse, pero es anecdótico, durante el fin de semana.

El tiempo en Castelló de la Plana Mapa Predicción Fuente: meteoblue

Estabilidad hasta el miércoles

A partir del lunes, señala, las condiciones de estabilidad van a ser notorias, en principio, hasta el miércoles. Y es que hasta ahí pueden decir los modelos con cierta fiabilidad. Lo que pasa es que el anticiclón muy potente y de bloqueo que se va a situar al noroeste de Galicia va a impedir la llegada de frentes a la península y eso se puede hacer extensivo a Castellón.

A partir del Jueves Santo, dos escenarios

A partir de Jueves Santo se plantean dos escenarios. Un escenario es que este anticiclón abrace a toda la zona de Castellón, dejando tiempo estable y poco nuboso, sin precipitaciones. Y hay otro escenario que tiene un 20% de probabilidad en el que se mete una pequeña borrasca desde Francia hacia el Golfo de Génova y afecte colateralmente a la provincia de Castellón inestabilizando localmente el tiempo. Eso sí, la temperatura van a estar por debajo de los valores normales entre 2 y 3 grados. No obstante, a partir del Jueves Santo, recalca, se plantea mayor incertidumbre, por lo que habrá que estar atento a las actualizaciones