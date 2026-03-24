Los transportistas urgen ayudas de 1.500 euros y 750 euros: "Si nos detenemos, se para todo. No es una advertencia"

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) y los profesionales de la provincia de Castellón han advertido de la situación límite que atraviesa el transporte por carretera y ha exigido al Gobierno la adopción inmediata de las medidas compensatorias planteadas al Ministerio de Transportes hace dos semanas por el sobrecoste al incrementarse el precio del combustible.

Así, la patronal exige la puesta en marcha urgente de ayudas directas al transporte que permitan compensar el impacto real del incremento del precio del gasoil y eviten una paralización progresiva de la actividad. En concreto, la Federación plantea un apoyo mínimo de 1.500 euros por vehículo pesado —tractor o rígido— y de 750 euros por vehículo ligero. Y es que la asociación representa desde el transporte por carretera internacional al más local, de mudanzas, etc.

La secretaria general de ACTM (patronal castellonense del transporte, Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías por Carretera), Lara San Miguel, ha suscrito esta petición, dada la coyuntura actual.

Riesgo real para el abastecimiento: desde materias primas a producto final

Desde FVET se alerta de que la situación actual no es solo un problema sectorial, sino que pone en riesgo el abastecimiento y la estabilidad de la economía productiva. Desde materias primas al producto final. El transporte por carretera es un servicio esencial, y su debilitamiento puede generar tensiones en el suministro de bienes básicos.

El Comisión Nacional del Transporte por Carretera(CNTC) ya ha advertido de que, sin una rectificación inmediata, la continuidad operativa del sector está en peligro, lo que podría derivar en movilizaciones y en una interrupción progresiva de la cadena logística.

“Si el transporte se detiene, se detiene el país. No estamos ante una advertencia, estamos ante una realidad inminente si no se actúa de forma urgente”, ha concluido el presidente de FVET, Carlos Prades.

Actuar con urgencia, pues se trabaja "a pérdidas"

Así, piden que ese apoyo económico sea directo, ágil y sin limitaciones administrativas que dificulten su acceso, ya que el sector no puede permitirse esperar a medidas que llegan tarde o resultan insuficientes. Tras analizar el Plan Integral de Respuesta del Gobierno y comprobar que no se han incorporado las medidas abordadas con el sector, la Federación valenciana alerta del riesgo real del colapso delos servicios del transporte por carretera.

“Es urgente frenar el deterioro económico del sector”, ha alertado Prades. El incremento descontrolado del precio del combustible está llevando a las empresas a operar con márgenes negativos, asumiendo en solitario unos sobrecostes que ya son insostenibles. “Las medidas adoptadas hasta ahora no solo son insuficientes, sino que no están llegando de forma efectiva al transportista, agravando aún más la situación.Si esta situación continúa, muchas empresas no podrán sostener su actividad”, ha denunciado Prades.

Cláusula del combustible: aplicación real y obligatoria

Además, FVET reclama una revisión inmediata y efectiva de la cláusula del combustible, adaptando el peso del carburante en los costes del transporte a la situación actual del mercado. En concreto, propone que el combustible pase a representar el 40% en el transporte pesado de carga general, el 30% en vehículos de hasta 16 toneladas y el 20% en el transporte ligero, con el objetivo de reflejar de forma realista el impacto del gasoil en la estructura de costes del sector.

Desde FVET se recuerda alos transportistas que aplicar la cláusula de revisión del precio del combustible en las relaciones comerciales es la única fórmula que permite adecuar las tarifas del transporte a la evolución del gasto real en carburante. Por ello, la Federación subraya que este mecanismo no es opcional, sino una herramienta esencial para garantizar la sostenibilidad de la actividad, y recuerda que el marco normativo vigente impide asumir servicios por debajo de costes, por lo que resulta imprescindible que toda la cadena logística actúe en consecuencia.

“La cláusula de revisión del combustible no puede ser un mecanismo teórico. Tiene que aplicarse de forma automática y trasladar el incremento del gasoil a los precios del transporte. No podemos seguir absorbiendo costes que no nos corresponden”, ha subrayado Prades.