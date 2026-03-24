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El videoanálisis de Elena Aguilar | Europa vuelve a sacrificar al sector primario de Castellón

El espacio de opinión de Elena Aguilar, redactora especializada en economía, empleo, empresas y autónomos y sectores como la agricultura y la pesca

El videoanálisis de Elena Aguilar: "Europa vuelve a sacrificar al sector primario de Castellón"

El videoanálisis de Elena Aguilar: "Europa vuelve a sacrificar al sector primario de Castellón"

Mediterráneo

Elena Aguilar

Elena Aguilar

La entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur el próximo 1 de mayo ya había encendido al campo de Castellón. Pero ahora Bruselas suma un nuevo frente: este martes ha cerrado también un acuerdo comercial con Australia.

Y la reacción entre agricultores y ganaderos es clara: sienten que Europa vuelve a sacrificar al sector primario para beneficiar otros intereses. Desde AVA-Asaja lo resumen con una frase muy gráfica: vuelven a cambiar coches por vacas.

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Elena Aguilar, analiza en este vídeo la situación que afrontan los castellonenses afectados por los acuerdos comerciales de la Unión Europea.

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