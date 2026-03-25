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Sostenibilidad

La Diputación ahorrará el 30% en la factura del alumbrado a los municipios de menos de mil habitantes de Castellón

La institución amplía el alcance de la iniciativa para mejorar la infraestructura tras invertir 1,2 millones

El diputado José María Andrés, la presidenta, Marta Barrachina, y la vicepresidenta, Mª Ángeles Pallarés.

El diputado José María Andrés, la presidenta, Marta Barrachina, y la vicepresidenta, Mª Ángeles Pallarés. / JAVIER VILAR

Ramón Pérez

Castellón

La Diputación de Castellón se marca el reto de mejorar la eficiencia energética en el alumbrado público de municipios de menos de 1.000 habitantes con el fin de permitirles ahorrar hasta un 30% en la factura.

La institución provincial da un nuevo paso después de actuar en el 100% de las localidades de menos de 500 habitantes adheridas al reglamento por el que se regula la prestación del servicio de gestión en materia de alumbrado público.

En concreto, la Diputación modifica esta normativa, tras el visto bueno por unanimidad del pleno como recogió este diario, para permitir el acceso a los municipios de menos de mil habitantes. “Con esta modificación ampliamos el ratio y damos la oportunidad a que más municipios puedan ahorrar un 30% de su factura de la luz y que puedan destinar ese dinero a otras inversiones en beneficio de sus ciudadanos. Menos gastos, menos emisiones y más recursos para la ciudadanía”, ha subrayado la presidenta, Marta Barrachina.

"Más eficiente, sostenible y equitativa"

La dirigente provincial ha subrayado la apuesta por “lograr una provincia más eficiente, sostenible y equitativa”, incidiendo en que la institución avanza en la mejora del alumbrado público para que los municipios de la provincia ahorren en su factura de la luz dentro del plan Diputació Resol.

La presidenta de la Diputación ha hecho hincapié en que “con las actuaciones llevadas a cabo a través de este servicio, producimos un ahorro económico que redunda directamente en los municipios, que van a tener menos gasto en su consumo energético de electricidad, porque son luminarias led más eficientes y gastan menos”.

Concretamente, las actuaciones consisten en la sustitución de luminarias tradicionales por tecnología led y la adecuación de cuadros de mando de los alumbrados públicos, para conseguir una mayor eficiencia de las instalaciones de iluminación.

21 localidades más

El diputado de Transición Energética, José María Andrés, ha explicado que la modificación del reglamento permitirá "llegar a 21 municipios más". Además, ha hecho balance de las actuaciones realizadas hasta el momento: 1,2 millones de euros invertidos entre 22 municipios.

En detalle, en 2024, y con una inversión de 682.000 euros, se actuó en la sustitución de las luminarias a alumbrado led y en la reforma y remodelación de cuadros de mando de 13 municipios: Aín, Espadilla, Gaibiel, La Mata, Toga, Torrechiva, Vall de Almonacid, Alcudia de Veo, Almedíjar, Algimia de Almonacid, Matet, San Rafael del Río y Todolella.

En 2025 se destinó una inversión de 542.000 euros, para llegar a nueve municipios, cuyas actuaciones se están ejecutando en la actualidad: Azuebar, Sot de Ferrer, Bejís, Higueras, Pavías, Palanques, Villores, Zorita y Vistabella.

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José María Andrés ha recalcado la apuesta por hacer de Castellón "una provincia más sostenible y eficiente", objetivo con el que “seguiremos trabajando, para continuar mejorando la vida de los vecinos y vecinas de la provincia y reducir el consumo energético de todo el territorio”.

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