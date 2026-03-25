Los coches en Castellón son cada vez más antiguos y suponen "un lastre" para la seguridad vial

Hace unas décadas, un indicador del nivel de vida de un ciudadano era la frecuencia con la que se cambiaba de coche. Los tiempos han cambiado y ahora la gente se piensa mucho más la decisión de jubilar su anterior vehículo. El parque móvil de Castellón sigue con su progresivo envejecimiento y, en 2025, los más de 334.000 turismos de la provincia han pasado de tener una media de 14,2 a 14,5 años. La dinámica se ha acelerado en los últimos tiempos. En 2014, la media de edad estaba en 11,09 años.

La patronal que engloba a las asociaciones de concesionarios oficiales de vehículos en España, Faconauto, ha presentado una nueva edición de su estudio, en el que advierte de la necesidad de revertir esta situación mediante una "respuesta estatal coordinada", que la organización considera que brilla por su ausencia. La situación de Castellón no es excepcional. De hecho, la media nacional presenta un mayor envejecimiento, con 14,6 años. En cambio, una de las pocas excepciones procede de la Comunitat Valenciana, donde sí se ha producido una disminución, debido sobre todo a la necesidad de renovar la flota de vehículos a la fuerza tras los efectos de la dana de Valencia.

Un lastre para seguridad y descarbonización

Más allá de una curiosidad, que la media de los turismos sea cada vez más elevada supone para Faconauto "uno de los principales lastres para la seguridad vial, la descarbonización y la modernización de la movilidad". Por eso, reclama "una política de país capaz de complementar las iniciativas autonómicas, reducir desigualdades territoriales y ofrecer un marco estable para los ciudadanos y para el sector". La patronal defiende que retirar los vehículos más antiguos y facilitar su sustitución por modelos de bajas emisiones "debe formar parte de una estrategia estructural, no de respuestas aisladas o temporales".

Por tipos de vehículo, las cifras muestran que hay una modalidad con una edad todavía más alta. Son los comerciales ligeros para uso de empresas, que ya han alcanzado los 15 años, dos meses por encima de la media nacional. En esta situación se encuentran las casi 62.000 unidades contabilizadas por el estudio de la patronal de los concesionarios. En cambio, los casi 10.000 vehículos industriales tienen una media de 14,1 años —frente a los 15 años de media estatal— y los 623 autobuses se quedan en los 11 años, una media muy similar a la del conjunto de España.

Este mayor envejecimiento del parque móvil de Castellón se produce pese a los buenos datos de matriculaciones en 2025, con un crecimiento del 15%. Unas cifras en las que también destaca el aumento progresivo de los vehículos con distintivo ambiental cero. Los eléctricos e híbridos se dispararon un 49% en la provincia, aunque las opciones electrificadas siguen siendo minoría. En el extremo contrario están los vehículos que no cuentan con ningún distintivo medioambiental, los más antiguos, que a nivel estatal rondan todavía una cuarta parte del total de turismos.