Los hospitales de Castellón abren sus puertas a los futuros MIR: las novedades

Los hospitales de Castellón han celebrado este miércoles jornadas de puertas abiertas para darse a conocer a los futuros residentes. En el caso del Hospital General de Castellón han participado 75 futuros sanitarios, que se han interesado en conocer el Departamento de Salud de Castellón para cursar la residencia en Medicina, Farmacia y Enfermería. La cita se ha centrado en exponer el plan docente del Hospital General y de Atención Primaria y ha continuado con una visita guiada por cada una de las especialidades acreditadas para la docencia.

El Hospital General de Castellón contará para esta edición del MIR 2026 con 54 plazas de especialistas facultativos, 16 especialistas de Medicina Familiar y 17 especialistas de enfermería, a la que este año se incorpora la plaza de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Jornada de puertas abiertas en el Hospital General de Castellón / SAN.GVA

En el caso del Hospital Provincial de Castellón ha asistido una veintena de personas, que han tenido la oportunidad de conocer las instalaciones, hablar con residentes y tutores, resolver dudas sobre especialidades y descubrir el ambiente de trabajo. El centro oferta 16 plazas para futuros residentes. Una de Medicina Nuclear; dos de Oncología Médica; una de Oncología Radioterápica; una de Oftalmología, una de Radiofísica Hospitalaria, tres de Psiquiatría, una de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, 3 de Enfermería de Salud Mental, 3 de Psicología Clínica. Como novedad, este año se ha ampliado en una las plazas de Psicología Clínica.

Jornada en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. / Consorcio

En el caso del Hospital de la Plana, la jornada de acogida tuvo lugar el lunes, 23.

Jornada en el Hospital de la Plana. / SAN.GVA

Mientras, el Hospital de Vinaròs la realizará el 31 de marzo.

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Para la convocatoria MIR 2026, la provincia de Castellón ofrece un total de 98 plazas de formación sanitaria especializada. El examen se celebró el 24 de enero de 2026, con un aumento general de plazas a nivel nacional, consolidando la oferta en la Comunidad Valenciana