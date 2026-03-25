Esta es la oferta de plazas de la UJI en grados para el curso 2026/27: las novedades
La UJI ha aprobado su oferta académica para 2026-2027, con 39 grados y 40 másteres que suman un incremento de 100,92 créditos en estudios de grado
El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I ha aprobado la oferta académica de grados y másteres para el próximo curso 2026-2027. En grados se impartirán un total de 39 titulaciones y 16.457,75 créditos, mientras que en cuanto a la oferta académica de másteres el número de créditos que se impartirán es de 3.834,5 en 40 títulos. Estos valores suponen un incremento de 100,92 créditos en estudios de grado y un crédito menos en estudios de máster, respecto de los impartidos en el curso anterior.
En total la UJI ofertará 2.873 nuevas plazas para sus estudios de grado. El curso que viene se iniciarán los estudios de dos nuevos dobles grados, el de Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual y el de Comunicación Audiovisual y Humanidades. Asimismo, para el grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales se han reservado 18 plazas para el programa académico "PARS-IA Internacional Máster Universitario en Ingeniería Industrial vía Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (Programa EURUJI)”.
Oferta por grados
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales
Doble Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual: 5 plazas.
Grado en Arquitectura Técnica: 60 plazas.
Grado en Bioquímica y Biología Molecular: 60 plazas.
Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos: 55 plazas.
Grado en Ingeniería Eléctrica para la Transición Energética: 60 plazas.
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos: 120 plazas.
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales: 42 plazas.
Grado en Ingeniería Informática: 90 plazas.
Grado en Ingeniería Mecánica: 80 plazas.
Grado en Ingeniería Química: 60 plazas.
Grado en Inteligencia Robótica: 30 plazas.
Grado en Matemática Computacional: 30 plazas.
PARS-IA Internacional Máster Universitario en Ingeniería Industrial vía Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales: 18 plazas
Grado en Química: 70 plazas
Facultad de Ciencias de la Salud
Grado en Enfermería: 120 plazas
Grado en Medicina: 80 plazas
Grado en Psicología: 180 plazas
Facultad de Ciencies Humanas y Sociales
Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades: 5 plazas.
Doble Grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil y Primaria: 15 plazas.
Grau en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: 60 plazas.
Grado en Comunicación Audiovisual: 80 plazas.
Grado en Estudios Ingleses / Bachelor in English Studies: 70 Plazas
Grado en Historia y Patrimonio: 60 Plazas
Grado en Humanidades: 55 Plazas
Grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil: 129 plazas.
Grado en Maestro o Maestra en Educación Primaria: 129 plazas.
Grado en Periodismo: 90 plazas.
Grado en Publicidad y Comunicación Corporativa: 90 plazas.
Grado en Traducción e Interpretación: 95 plazas
Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho: 30 plazas.
Grado en Administración y Dirección de Empresas: 130 plazas
Grado en Criminología y Seguridad: 90 plazas.
Grado en Derecho: 130 plazas.
Grado en Economía: 80 plazas.
Grau en Economía de la Empresa Internacional / Bachelor in International Business Economics: 30 plazas.
Grado en Finanzas y Contabilidad: 80 plazas.
Grado en Gestión y Administración Pública: 50 plazas
Grado en Márketing: 60 plazas.
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 80 plazas.
Grado en Turismo: 75 plazas.
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