El PSPV alza la voz contra el "desmantelamiento" de la educación pública en Castellón y respalda la huelga

El PSPV-PSOE de Castellón ha cerrado filas contra el "desmantelamiento" de la educación pública en la provincia con su apoyo explícito a la huelga general convocada para el próximo 31 de marzo, alineándose con la comunidad educativa.

Los socialistas denuncian que el Consell del Partido Popular ha iniciado una "hoja de ruta de recortes ideológicos que está hiriendo de muerte la enseñanza pública en nuestras comarcas". El portavoz de Educación en Les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha lamentado que “el profesorado no se moviliza por capricho; lo hace porque el Consell está sometiendo a la escuela pública a un castigo sistemático basado en la falta de planificación y la imposición”.

Lorenz ha subrayado que la reducción de ratios, el refuerzo urgente de plantillas y la dignificación de las condiciones laborales "no son simples reivindicaciones, sino necesidades vitales que el PP ha decidido ignorar deliberadamente".

"Situación alarmante"

En clave provincial, el PSPV califica la situación en Castellón de "alarmante". Los socialistas ponen el foco en el contraste entre modelos: mientras que con el gobierno de Ximo Puig se crearon 23 nuevos ciclos formativos, para el curso 2025-2026 el PP no ha proyectado ni uno nuevo, indican. A todo esto suman el "bloqueo" del plan Edificant, que mantiene proyectos clave en diversos municipios en un "estado de parálisis absoluta"; los "recortes drásticos" en las EOI, con la eliminación de más de cien grupos; y el "caos administrativo", con centenares de docentes que han estado meses sin cobrar en la provincia.

El diputado castellonense ha denunciado que el Consell mantiene congelados los recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales. "La falta de inversión se traduce en aulas de educación especial con ratios completamente desbordadas y una carencia de personal especializado que, seis meses después del inicio de curso, todavía no ha llegado a los centros", ha espetado.

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Finalmente, el portavoz socialista ha señalado directamente a la consellera de Educación: “El conflicto tiene un responsable claro: el Consell de Pérez Llorca, que ha decidido dar la espalda a la pública para favorecer el negocio de la privada”. “Exigimos a la Conselleria que abandone la trinchera de la confrontación y que se siente a negociar con el profesorado. Defender a nuestros docentes no es una opción política, es defender el derecho al futuro de miles de niños y niñas de Castellón”, ha concluido Lorenz.