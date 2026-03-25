El turista de Castellón se aprieta el cinturón esta Semana Santa: estancias más cortas y "de 250 km a la redonda"

La guerra en Irán no dejará sin vacaciones a los españoles, pero las familias sí se apretarán el cinturón de cara a esta Semana Santa, modificando hábitos. Las reservas siguen avanzando a buen ritmo. Los empresarios turísticos de Castellón pronostican una buena ocupación, de hasta el 100% en el interior y el 90% en la costa en días punta. Las perspectivas son favorables, como ya avanzó Mediterráneo. Pero, eso sí, las reservas apuntan a estancias más cortas para ahorrar. "Muchos planifican mucho el viaje para aprovechar al máximo con menos noches y llegan al hotel a las 10.00 para irse luego el día de salida a las 19.00 horas del destino, ya en dirección a casa", señala el presidente de la Agrupación de Empresarios Turísticos de Peñíscola y miembro de Ashotur, Francisco J. Ribera

Y es que esta temporada los visitantes se van a encontrar hoteles y desplazamientos más caros por el contexto de los costes energéticos derivados de la coyuntura internacional, pese a las medidas del Gobierno. Si en Pascua los hoteles ya de por sí son más caros al ser la temporada alta, en la de este 2026 la previsión es elevar “entre un 10 y un 12% las tarifas”, señala. Y es que a ellos también les ha subido “el gasóleo de calefacción, agua caliente, etc. y de rebote, la electricidad”, agrega.

Así van las reservas: Siete de cada diez habitaciones están ocupadas y perspectivas del 90-100% Siete de cada diez habitaciones de los alojamientos de Castellón están ocupadas.

En interior las reservas ya están al 80%. Es menor la oferta, y se llena antes y se espera un lleno técnico alguna de las noches de Semana Santa al 100%.

En la costa, ya están al 70%, pero se espera llegar a datos entre 80% y 90% los días punta.

Dos turistas acceden a la recepción de un hotel. / PILAR CORTÉS

Más próximos, a excepción de los de Madrid

La gasolina también va a pesar en el desembolso final y ello influye en el origen del visitante. "En el caso de la provincia de Castellón, puede ser que se reduzcan las procedencias de media y larga distancia, salvo clientes de Madrid, ya que si se reduce estancia en alguna noche por los motivos anteriormente mencionados, la gente quiere disponer del máximo de horas del día de llegada como el de salida. Se espera mucho turismo de procedencia de unos 250 kilómetros a la redonda", reflexiona.

Un 60% de españoles se quedará en su ciudad Seis de cada diez españoles viajará esta Semana Santa y una tercera parte se quedará en su domicilio, gastando en la ciudad. Así lo apunta la Asociación Española de Consumidores, tras realizar 1.000 encuestas para conocer la intención de gasto de los consumidores durante la Semana Santa y se ha obtenido una media de 393 € por cada consumidor.

¿Y cómo influirá de cara al verano?: efecto rebote de la clientela nacional

Para los empresarios turísticos de Castellón, "el turismo español seguro volverá a ser uno de los posibles beneficiados de los conflictos bélicos de Oriente Medio, como ya lo ha sido en ocasiones anteriores. Especialmente en zonas como Andalucia e Islas se notará mayor presencia de extranjeros. En cambio en nuestra provincia, nos seguiremos beneficiando del efecto rebote de clientela nacional que decide cambiar sus planes por nuestras costas en vez de salir al extranjero o realizar viajes excesivamente costosos por el desplazamiento".

Guía de consejos si vas a viajar esta Semana Santa

Pasajeros acceden a un avión de Ryanair en el aeropuerto de Castellón. / MEDITERRÁNEO

En cuanto a las recomendaciones, desde la Asociación Española de Consumidores han destacado que el hecho de que haya una mayor afluencia de clientes no debe implicar que se baje la calidad de la atención a los mismos. E instan a pedir las hojas de reclamaciones en caso de que existan problemas y se quiera hacer valer nuestros derechos como consumidores. Esta es su lista de consejos:

Si viajes en avión

Si el equipaje se pierde, deteriora, o llega con retraso, recomendamos hacer en el aeropuerto la reclamación por escrito ante la compañía.

Es muy recomendable hacer una declaración de valor para garantizar que en caso de pérdida, se indemnice en proporción a lo realmente perdido

Si se cancela el vuelo, el usuario tiene derecho al reembolso del billete o al transporte lo más rápidamente posible a su destino, además de a una indemnización que va en función de los km de distancia de nuestro destino

Si se produce un retraso o una cancelación del vuelo, la compañía tiene que pagar al usuario los gastos justificados de teléfono, comidas, hoteles, etc.

Si optas por el tren

El usuario tiene derecho, en caso de retraso, a una indemnización cuya cuantía dependerá del exceso en el horario previsto y dependiendo de la modalidad de tren que elija

Si vas con agencia de viajes