La UJI aprueba su oferta de empleo para el 2026: de profesores a técnicos

El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I ha aprobado este miércoles la oferta de empleo para el 2026. Según ha informado en un comunicado, se incluyen 22 vacantes en la relación de puestos de trabajo del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, distribuidas en 16 plazas de nuevo ingreso por el turno libre y seis por el turno de promoción interna.

PAS y técnicos

Para la elaboración se ha considerado la cobertura de las vacantes del personal técnico, de gestión y de administración y servicios en las que se han producido las bajas de personal, con las limitaciones presupuestarias actuales y alineada con el Plan de Ordenación de Recursos Humanos para el quinquenio 2024-2028.

El sistema de selección de las plazas de nuevo ingreso será preferentemente el de oposición, con un mínimo de ocho plazas asignadas a este procedimiento. Se convocarán procesos específicos de promoción interna para el personal funcionario que sea titular, con destino definitivo, de puestos de trabajo clasificados para ser proveídos indistintamente por dos escalas del mismo itinerario profesional de grupos de titulación sucesivos y pertenezca al grupo inferior. En cumplimiento de la normativa vigente sobre inclusión, se reserva una plaza para personas con discapacidad o diversidad funcional.

La convocatoria efectiva, no obstante, está condicionada a la autorización previa de la Generalitat valenciana, a través de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, y su ejecución tendrá que desarrollarse dentro del plazo de tres años desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat valenciana.

Profesorado e investigador

En cuanto a la oferta de personal docente e investigador contempla la convocatoria por turno libre de 35 plazas de profesorado titular de universidad, 14 plazas de profesorado permanente laboral, 9 plazas para la incorporación de personal investigador doctor que haya superado la evaluación del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3), o que haya obtenido el certificado como investigador o investigadora establecido (R3), de las que siete plazas serán para profesorado titular de universidad y dos para profesorado permanente laboral. En cuanto a las plazas de promoción interna, serán 15 para catedrático/a de universidad.