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El videoanálisis de Miguel Agost | Torrente presidente como aviso

El espacio de opinión de Miguel Agost, redactor jefe de El Periódico Mediterráneo (Prensa Ibérica)

El videoanálisis de Miguel Agost | Torrente presidente como aviso

El videoanálisis de Miguel Agost | Torrente presidente como aviso

Mediterráneo

Miguel Agost

Miguel Agost

El redactor jefe del Periódico Mediterráneo, Miguel Agost, reflexiona sobre la deriva política actual en su nuevo videopodcast con una advertencia: “Torrente presidente” ya no suena tan lejano

A través de una reflexión breve y directa, el autor pone el foco en la falta de coherencia en el discurso político, marcada por cambios de posición constantes entre gobierno y oposición. Un patrón que, según expone, se ha normalizado hasta el punto de desplazar el debate de las soluciones hacia la confrontación de bloques.

El videopodcast incide también en el desgaste que esta dinámica provoca en la ciudadanía, cada vez más alejada de un debate público dominado por la crítica sistemática y la polarización.

En este contexto, Miguel Agost advierte del riesgo de banalización: cuando la incoherencia se convierte en rutina, lo que antes era una exageración empieza a parecer posible.

Dónde escuchar los análisis ‘Y sin embargo’ con Miguel Agost

Aquí no solo contamos lo que pasa. Intentamos entenderlo. Desde cerca, con la perspectiva del periodismo que nace al lado de casa.

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El videoanálisis puede escucharse en SpotifyYouTube Podcast i Voox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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