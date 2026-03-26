El aeropuerto de Castellón recupera cinco rutas a finales de marzo: estos son los destinos

El aeropuerto de Castellón termina su letargo invernal y recupera varias conexiones regulares con motivo del comienzo de la temporada turística. A pocos días del comienzo de Semana Santa, la instalación ya está lista para el regreso de cinco conexiones, de modo que duplica su capacidad.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha explicado que la entrada en vigor de la temporada de verano, a partir del fin de semana, "va a suponer un aumento sustancial de la actividad del aeropuerto, que se incrementará aún más en los próximos meses con la progresiva incorporación de rutas, hasta alcanzar un total de 16".

Regreso de rutas para Semana Santa

La finalización del mes de marzo es el momento previsto para la recuperación de los vuelos a Budapest, Berlín, Cracovia, Milán y Düsseldorf Weeze. Se activarán entre el 29 y el 31 de marzo. Todas ellas las opera Ryanair y disponen de dos frecuencias semanales. A estas ciudades se suman los trayectos que se mantienen todo el año, que son los de Londres, Bruselas, Madrid, Bucarest y Cluj.

No es esta la única ampliación, porque hay vuelos que amplían su frecuencia hasta un tercer día a la semana. Se puede ir a Londres los lunes, jueves y viernes, mientras que a Bucarest se podría ir los lunes, miércoles y viernes. Esta mejora del servicio se activa hasta finales de octubre.

Más plazas y objetivo de récord

Tal y como ya publicó Mediterráneo, durante el periodo de Semana Santa se comercializan 17.000 plazas con origen y destino a la provincia, con unos precios que van entre los 39 euros y los 107 euros por trayecto.

La oferta aumentará entre mayo y julio con la progresiva activación del resto de rutas (Bilbao, Oviedo, Manchester, Bolonia, Oporto y Palma de Mallorca) hasta alcanzar las 16 programadas. La conjunción de todas las 16 rutas regulares va a suponer que el aeropuerto disponga en 2026 de la mayor operativa de su trayectoria, con 2.400 vuelos regulares programados y 400.000 plazas ofertadas. El aeropuerto tiene como objetivo superar este año los resultados de 2025, en que logró su récord de pasajeros con más de 318.000.