Arkadia Space, primera empresa espacial española que obtiene 14,5 millones de € de Europa para innovación

La empresa del sector espacial con base en Castellón Arkadia Space dará el salto industrial para su combustible verde tras recibir la confirmación de una inversión global de 14,5 millones de euros por parte del Consejo Europeo de Innovación dentro del programa European Innovation Council Accelerator (EIC). La noticia llega tras haber sido elegida en una de las convocatorias más exigentes y prestigiosas de la Unión Europea (UE), en una edición a la que se habían presentado 923 compañías de todo el continente y solo 61 fueron seleccionadas (una tasa de éxito del 6,6%).

Ahora ya se ha detallado la financiación obtenida, que se estructura en 2,5 millones de euros en subvención, 6 millones en inversión en capital a través del fondo del EIC -en total, 8 millones de ayuda pública- y otros 6 millones en inversión privada, convirtiendo a Arkadia en la primera empresa espacial española en acceder a este instrumento. Más allá de las cifras, esta decisión representa un respaldo institucional directo de la Comisión Europea a la tecnología de propulsión verde basada en peróxido desarrollada por Arkadia.

Desde la empresa han resaltado que, de todas sus líneas de investigación, esta inyección económica va destinada "al desarrollo de combustible verde para motores de satélites, diseñados por el equipo de Castellón".

Más infraestructuras para los test, contratos e industria

Operario de Arkadia Space, en una imagen de archivo. / Mediterráneo

En paralelo, Arkadia ampliará su base en el Aeropuerto de Castellón, "con modernización y más infraestructuras para los nuevos test", consolidándolo como una de las infraestructuras privadas de ensayo de propulsión más avanzadas de Europa y reduciendo significativamente los tiempos de desarrollo.

Este avance tecnológico y de infraestructura se ve acompañado por el creciente interés del mercado: la compañía ha firmado ya varios contratos comerciales "que se anunciarán en los próximos meses", anticipando una nueva etapa de crecimiento industrial. A este respecto únicamente han avanzado que será necesario disponer de más espacio para pasar a esa escala de producción industrial, por lo que ya buscan un emplazamiento donde desarrollar esta actividad, a modo de fábrica.

Francho García, cofundador y CEO: "Nuestra tecnología cumple los requisitos de mercado, es una alternativa real"

Arkadia está desarrollando una nueva tecnología bipropelente hipergólica más sostenible y que reduce costes. Actualmente, Arkadia es la única compañía en el mundo con un desarrollo tan avanzado de sistemas de propulsión hipergólicos basados en peróxido y gracias al respaldo del EIC será la primera en comercializar este tipo de tecnologías.

“El respaldo del EIC llega en un momento clave para Arkadia. Durante el último año hemos demostrado que nuestra tecnología cumple los requisitos del mercado y que existe una alternativa real en prestaciones a los sistemas que utilizan combustibles altamente tóxicos. Este reconocimiento confirma que estamos en el camino correcto y nos da un impulso enorme para comercializar la tecnología tan pronto como el año que viene”, afirma Francho García, cofundador y CEO de Arkadia Space.

Más allá de una aportación económica, el proyecto tiene una dimensión estratégica, pues se interpreta como una apuesta de Europa por las tecnologías de propulsión verde, que son clave en la cadena de suministro de satélites y vehículos espaciales. Se trata de consolidar una cadena de suministro 100% europea sin dependencia de terceros ni restricciones ITAR.

Una tecnología útil para estaciones espaciales o aterrizajes en la luna Se basa en peróxido de hidrógeno de alta concentración y un combustible verde patentado compañía, desarrollada para sustituir a la hidracina y derivados (MON/MMH), combustibles altamente tóxicos y cada vez más restringidos por la normativa europea.

La tecnología hipergólica (característica sólo de los motores bipropelentes) permite una ignición instantánea al contacto de ambos propelentes, eliminando sistemas de ignición complejos, aumentando la fiabilidad del sistema y permitiendo maniobras complejas de acoplamientoen Estaciones Espaciales o aterrizajes en la Luna. Además de incrementar la seguridad y sostenibilidad de las operaciones espaciales, la tecnología reduce los costes operativos y de repostaje en más de un 60% frente a sistemas tradicionales.

De la cualificación al liderazgo industrial

El impulso del EIC llega tras la validación en órbita de DARK, el sistema de propulsión verde desarrollado por la compañía y lanzado en marzo de 2025 a bordo de un satélite de la empresa italiana D-Orbit, durante una misión de SpaceX. Este vuelo marcó la primera vez en Europa que un sistema basado en peróxido de hidrógeno alcanzaba el espacio, confirmando la viabilidad, seguridad y rendimiento de la tecnología desarrollada íntegramente en España.

Una trayectoria desde Castellón

Morant, en la visita a Arkadia Space. / MEDITERRÁNEO

Visita de la ministra A mediados de febrero la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ya visitó la sede de Arkadia Space. Por entonces se hizo balance de que la compañía había recibido del Ministerio, a través del Plan Tecnológico Espacial de la Agencia Espacial Española (AEE) y el programa Innvierte del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) una financiación de más de 2 millones de euros. Además, la compañía es una de las startups del Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA BIC) en la Comunitat Valenciana que se ha beneficiado de un paquete integral que incluye hasta 60.000 euros de ayuda financiera; mentorización técnica y empresarial especializada, y acceso a infraestructuras y ecosistema innovador.

Arkadia Space es una empresa española del sector espacial, fundada en 2020 y con sede en el Aeropuerto de Castellón, especializada en el desarrollo y comercialización de sistemas de propulsión verde para satélites y vehículos espaciales. Sus soluciones, basadas en peróxido de hidrógeno de alta concentración y combustibles propietarios, están diseñadas para sustituir los propelentes tradicionales altamente tóxicos utilizados en la industria, mejorando la seguridad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de las misiones espaciales.

Un proveedor estatégico en Europa

En 2025, Arkadia se convirtió en una de las primeras compañías en Europa en validar en órbita tecnología de propulsión basada en peróxido, tras el lanzamiento de su sistema DARK a bordo de una misión de D-Orbit y SpaceX. Este hito confirmó las capacidades tecnológicas de la compañía en condiciones reales y marcó el inicio de su etapa comercial.

Actualmente, Arkadia desarrolla una gama de sistemas de propulsión que abarca desde soluciones monopropelentes hasta tecnologías bipropelentes avanzadas, orientadas a aplicaciones como maniobras satelitales, servicios en órbita y logística espacial. Con este enfoque, la compañía se posiciona como un proveedor estratégico en el desarrollo de la próxima generación de movilidad espacial en Europa.