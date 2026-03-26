La cárcel de Albocàsser recupera el servicio de cafetería después de tres años

El servicio de cafetería en el Centro Penitenciario Castellón II, en Albocàsser, reabirá el próximo lunes 30 de marzo, poniendo fin a más de tres años cerrado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado de forma positiva este jueves la recuperación de un "servicio básico para la plantilla".

El sindicato ha considerado que, debido a que las condiciones empresariales de la concesión no eran ventajosas, la cafetería permanecía suspendida desde enero de 2023, una situación que, tal y como denunció en su momento, "contribuyó de forma significativa al deterioro de las condiciones laborales dentro del centro".

En este sentido, CSIF ha lamentado que, durante este tiempo, los más de 400 trabajadores que prestan servicio en Albocàsser, muchos de ellos en turnos de 12 y hasta 24 horas, se han visto obligados a llevar comida desde sus domicilios o depender exclusivamente de máquinas expendedoras, sin alternativas viables debido a la ubicación aislada del recinto.

Merma de las condiciones laborales

El sindicato ha incidido en que esta situación ha supuesto una “merma importante en las condiciones laborales”, obligando además a los empleados a compartir un comedor con capacidad muy limitada y medios insuficientes. En su momento, CSIF ya denunció que esta carencia constituía un agravio comparativo respecto a otros centros penitenciarios que sí disponen de servicios de restauración adecuados.

Desde la organización sindical han celebrado ahora la reapertura de la cafetería, aunque han advertido de que llega tarde años de reivindicaciones. “Aunque la reapertura de la cafetería es una reivindicación histórica, no puede considerarse un elemento accesorio, sino una necesidad básica para garantizar unas condiciones laborales dignas, especialmente en un centro aislado, sin oferta hostelera en su entorno y con turnos de larga duración y, en ese sentido, no se trata de un lujo, sino de un servicio esencial”, han recalcado.

CSIF pide "compromiso"

CSIF también ha querido poner en valor la presión ejercida durante este tiempo para lograr esta recuperación, además de recordar episodios como la falta prolongada de servicio de limpieza o la necesidad de reforzar tanto los medios materiales como los recursos humanos. “La cafetería es solo una pieza más. Es imprescindible que la Administración adopte un compromiso firme para acabar con la degradación que ha venido denunciando CSIF y garantizar un funcionamiento adecuado del centro”, han señalado.

En ese sentido, el sindicato CSIF ha hecho un llamamiento a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para que garantice la continuidad y calidad del servicio recuperado y evite que vuelva a producirse una situación similar, además de reiterar su “compromiso” de “seguir trabajando en defensa de los derechos de los empleados públicos y de unas condiciones laborales dignas en el Centro Penitenciario de Albocàsser”.