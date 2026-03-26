Castellón celebra el Día Mundial del Trabajo Social con el reconocimiento a siete profesionales

El Col•legi Oficial de Treball Social de Castelló (COTS Castelló) ha conmemorado el Día Mundial del Trabajo Social 2026 con una jornada centrada en la intervención en situaciones de emergencia, que ha reunido a profesionales, representantes institucionales y colegiadas en la Casa dels Caragols de Castelló. El acto ha servido para visibilizar el papel esencial del Trabajo Social en contextos de crisis y para reivindicar la importancia de la acción colectiva como herramienta de transformación social.

La celebración se enmarca en la conmemoración internacional impulsada por la Federación Internacional de Trabajadoras/es Sociales (FITS), que este año ha llevado por lema Construir esperanza y armonía. Un clamor Harambee para unir a una sociedad dividida’. Bajo esta premisa, el encuentro en Castellón ha puesto el foco en la solidaridad, la cooperación y la respuesta conjunta ante los desafíos sociales, especialmente en escenarios de emergencia.

La presidenta del COTS Castelló, María José Pérez, ha centrado su intervención en el valor del concepto Harambee, una palabra de origen swahili que significa “empujar juntas y juntos”, y que ha vertebrado tanto el discurso institucional de inauguración como el desarrollo de la jornada. “En el acto que hoy celebramos pongo en valor la palabra Harambee, que hace alusión al poder que tenemos de transformar sociedades cuando vamos todas juntas”, ha señalado.

Atender a las personas más vulnerables

En esta línea, Pérez ha destacado que el Trabajo Social, “en el orden mundial, maneja un lenguaje único que dice no a la guerra y sí a la paz, que construye puentes, y todo eso es gracias a que lo hacemos las personas juntas”. Un mensaje que ha conectado con el espíritu de la jornada y con el papel que desempeñan las y los profesionales en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellas, una emergencia.

Precisamente a la labor conjunta desarrollada en contextos de emergencia recientes, como la dana de València de 2024, que ha centrado el acto, se ha referido también Pérez. “Gracias a ese trabajo conjunto, que se hizo en aquellas horas posteriores a la catástrofe, pero que marca también el día a día de nuestra profesión, y gracias a esas casi 600 personas colegiadas que conformamos el Col•legi Oficial de Treball Social de Castelló, en el que todas sumamos, conseguimos que un colegio relativamente pequeño, sea muy grande”, ha afirmado.

Junto a la presidenta, en la inauguración han intervenido también Marisa Torlá, diputada de Bienestar Social, y María José Arquimbau, directora territorial de Servicios Sociales, Familia e Infancia en Castelló, quienes han coincidido en destacar la relevancia del Trabajo Social en el desarrollo de políticas públicas y en la atención directa a la ciudadanía.

En primera línea de la emergencia

Uno de los momentos centrales del acto ha sido la mesa redonda ‘7 voces, 7 miradas: el Trabajo Social en primera línea de la emergencia’, en la que han participado las siete trabajadoras sociales reconocidas con el VIII Premio Provincial 2026. Este espacio ha permitido compartir experiencias en la gestión de la dana de València, así como reflexionar sobre los retos, aprendizajes y necesidades del Trabajo Social en situaciones de crisis.Las profesionales han puesto de relieve la importancia de la coordinación entre servicios, la rapidez en la respuesta y la atención integral a las personas afectadas, apelando al Trabajo Social como nexo entre la ciudadanía y los recursos. Asimismo, han urgido reforzar los dispositivos de intervención social en emergencias, y reconocer institucionalmente la labor que se realiza en estos contextos.

Premio a siete profesionales

En este marco, el COTS Castelló ha hecho entrega del VIII Premio Provincial de Trabajo Social 2026 a Susana Pérez, Mar de la Torre, Adriana Bacas, Verónica Serrano, María Vilar, Clara Gómez y Rosa Doñate, por su actuación en la atención a la población afectada por la dana. Un reconocimiento colectivo que, como ha señalado Pérez, “representa a muchas más profesionales que trabajan desde el compromiso y la humanidad en situaciones de especial vulnerabilidad”.

En la misma línea se han expresado las trabajadoras sociales premiadas. “Este Premi Provincial no es solo nuestro. Nosotras hemos sido las caras visibles gracias a la campaña que ha desarrollado nuestro colegio, ‘7 voces, 7 miradas’, pero detrás de cada una hay muchas compañeras que también estuvieron allí: sosteniendo, acompañando, organizando y cuidando en medio del caos. Por eso queremos compartir simbólicamente este reconocimiento con todas ellas: con quienes intervinieron en la DANA de 2024, con quienes lo hicieron en emergencias anteriores y con quienes, lamentablemente, tendrán que hacerlo en las que vengan. Este premio es, ante todo, un reconocimiento a toda la profesión”, han señalado.

Varias homenajeadas

El acto ha incluido también un homenaje a la colegiada Marisa Saavedra por su jubilación este 2025, así como menciones especiales a la colegiada de mayor trayectoria, Antonia Castell (colegiada 14-45) y a la más joven del Colegio, Sara Arias (colegiada 14-766) como símbolo de continuidad y relevo generacional dentro de la profesión.

La clausura institucional, que junto a la vicepresidenta del Col•legi, Roser Boix, ha contado con Clara Adsuara, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castelló, y de Susana Fabregat, delegada del Consell, ha puesto el acento en la necesidad de seguir fortaleciendo el Trabajo Social como pilar fundamental de las políticas sociales, así como en la importancia de dotar de recursos y reconocimiento a las y los profesionales que trabajan en primera línea.

Con esta jornada, el COTS Castelló ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la construcción de comunidades más cohesionadas. Un compromiso que, tal y como ha quedado patente a lo largo del acto, se sustenta en la fuerza de lo colectivo y en la convicción de que solo a través del trabajo conjunto, de ese espíritu Harambee, es posible dar respuesta a los desafíos sociales actuales. Construir un mundo más justo e inclusivo.