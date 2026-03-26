La Diputación de Castellón comparte estrategias de desarrollo rural en un congreso nacional

La vicepresidenta de la Diputación de Castellón, María Ángeles Pallarés, ha asistido al V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que se ha desarrollado esta semana en Boltaña (Huesca). La vicepresidenta ha asistido junto a la jefa del servicio de Promoción Económica y del Centro de Innovación Territorial (CIT) con el objetivo de compartir experiencias, conocer buenas prácticas y reforzar el compromiso de la institución con el desarrollo y la cohesión territorial de la provincia de Castellón.

“Desde la Diputación de Castellón trabajamos cada día para que vivir en nuestros municipios no sea un reto, sino una oportunidad. Por eso, estos foros son fundamentales para compartir estrategias y seguir avanzando en políticas útiles que impulsen el desarrollo rural”, ha destacado la vicepresidenta provincial.

De la vivienda a la economía rural

Durante el congreso se han debatido temas de trascendencia:

la estrategia nacional de equidad territorial y reto demográfico.

el acceso a la vivienda.

los servicios públicos esenciales.

las infraestructuras.

la gobernanza territorial.

la agricultura.

economía rural.

emprendimiento digital.

cohesión social en el territorio.

Herramientas para el progreso

La presencia de la Diputación de Castellón en este foro nacional responde a la voluntad de la institución provincial de seguir trabajando de la mano de los municipios, “especialmente los del interior y de menor población, para fortalecer su desarrollo económico, mejorar los servicios y garantizar oportunidades para vivir y emprender en el territorio”, ha subrayado María Ángeles Pallarés.

La participación en este congreso permite además tejer alianzas con otras administraciones y territorios, compartir experiencias de éxito y avanzar en estrategias que refuercen el futuro del mundo rural.

Con todo, desde el área de Promoción Económica y a través del Centro de Innovación Territorial, la Diputación de Castellón impulsará la activación del ecosistema innovación territorial para dar respuesta de manera colaborativa y con la implicación de todos los agentes socioeconómicos a los grandes retos sistémicos de la provincia.