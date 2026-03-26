La Diputación de Castellón debatirá en el pleno un "plan de emergencia" para la cogeneración cerámica

Los fabricantes de cerámica de Castellón están rodeados de diferentes frentes que afectan a su competitividad. La guerra en Oriente Medio ha disparado los costes energéticos y logísticos, con un primer impacto en el adelanto de paradas técnicas de hornos y la presentación de ERTE. La otra preocupación se centra en las medidas de la Unión Europea para recortar las asignaciones gratuitas de CO2, que supondrán una desventaja respecto a los productores de otras partes del mundo.

La tercera inquietud es más doméstica, como la reclamación del sector para revitalizar la cogeneración cerámica, y que depende del Gobierno. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha anunciado que reivindicará ante el Ejecutivo un plan de emergencia para el impulso de esta tecnología.

Presión sobre la industria cerámica

El gobierno provincial ha impulsado una moción para su aprobación en el próximo pleno de la Diputación y con el propósito de que el Gobierno central, "en coordinación con los sectores afectados y la Generalitat, desarrolle las medidas necesarias en defensa del sector industrial y cerámico".

Barrachina, que el miércoles estuvo junto al diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, en un acto en defensa del sector cerámico en el Parlamento Europeo, ha expresado que "nuestro apoyo a uno de los sectores clave de la economía de nuestra provincia es incondicional, porque apostar por la cerámica es apostar por el desarrollo de la provincia y por la generación de empleo y oportunidades. Por ello, le exigimos al Gobierno de España que actúe de manera firme y eficaz".

Cogeneración y apoyo institucional

A través de esta moción, la Diputación de Castellón "clama protección a la cerámica", mediante una tecnología "clave" como la cogeneración, tanto por la eficiencia energética que supone para la industria, con la disminución de costes que ello conlleva, como por el impulso que supone para la creación de empleo en la industria auxiliar y especializada en los equipos y servicios que requieren estos procesos de producción. Como ha expresado la presidenta de la Diputación, "desde la institución provincial volvemos a alzar la voz en defensa de uno de los sectores estratégicos para nuestra provincia como es el cerámico, principal motor económico y generador de empleo en Castellón".

Por ello, para el impulso de la cogeneración, a través de la moción impulsada por el Gobierno provincial, se instará a incluir medidas como acometer la modificación normativa en la fórmula de cálculo de la retribución regulada, de forma que, con el ajuste metodológico necesario, se cubran los costes y las plantas de cogeneración no pierdan retribución. Asimismo, se solicita establecer un marco de inversión mediante subastas de hasta 1.200 megavatios de potencia, extender la retribución regulada, incrementar las dotaciones presupuestarias y agilizar los pagos destinados a la transformación, así como mejorar la regulación para facilitar la hibridación.

Reivindicación ante Europa

En cuanto a la reivindicación ante Europa, se le pedirá al Gobierno de España presentar el Libro Blanco sobre Energía e Industria, reconocer explícitamente la especificidad de los sectores industriales intensivos en calor, defender a nivel europeo la revisión del sistema de emisiones de CO2, compensar adecuadamente los costes indirectos de este mercado de emisiones y otros costes climáticos, apoyar a nivel europeo el acceso de los sectores intensivos en energía a instrumentos de financiación para una descarbonización realista y sin obstáculos que dificulten la elegibilidad de los proyectos, y liderar en el seno de la Unión Europea la defensa del sector cerámico.

Para el gobierno provincial subrayan, "si hay un sector económico especialmente castigado por la falta de ambición regulatoria en materia de cogeneración por parte del gobierno, este es el sector cerámico español". Por eso, pide que el Ministerio para la Transición Ecológica "se implique en la consolidación y el desarrollo de la cogeneración industrial, que brinda servicios esenciales al conjunto del sistema eléctrico y energético de nuestro país", ha concluido Marta Barrachina.