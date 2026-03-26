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Las Sociedades Musicales de la Comunitat eligen a su nuevo líder: el castellonense Sergio Díaz dirigirá a los jóvenes talentos

La convocatoria de la FSMCV está abierta hasta el 20 de abril para jóvenes músicos de entre 18 y 28 años

El músico Sergio Díaz.

El músico Sergio Díaz. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha designado a Sergio Díaz García como nuevo director de la Joven Banda Sinfónica de la FSMCV, una de las principales plataformas de formación y proyección para jóvenes músicos del movimiento bandístico valenciano.

Con este nombramiento, la FSMCV refuerza su apuesta por el talento emergente y por el desarrollo de proyectos que combinan excelencia artística y formación avanzada dentro de las sociedades musicales.

Un director con sólida formación y trayectoria en el ámbito bandístico

Natural de la Vall d’Uixó (Castellón), Sergio Díaz García inicia su formación musical en el Centro Instructivo de Arte y Cultura de su localidad, donde comienza sus estudios de trompeta. En su formación instrumental ha estado bajo la tutela de figuras de referencia internacional como Maurice André, James Watson o Manuel Blanco, y como intérprete ha formado parte de diferentes jóvenes orquestas y bandas. Es, además, miembro fundador del quinteto de metales Llevant Chamber Brass, con el que obtuvo una mención de honor en el Concurso Internacional de Quintetos de Metal Burke & Bagley.

Actualmente es director titular de la banda de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa y del Centre Musical i Instructiu Santa Cecília de Puçol, y durante el curso 2025-2026 ocupa la cátedra de Gestión Musical en el Conservatorio Superior Óscar Esplá de Alicante.

Además, ha sido director titular de formaciones como la Orquesta Sinfónica del CIAC de la Vall d’Uixó, la Unión Musical Artanenca o la Unión Musical Santa Cecilia de Ayódar, además de dirigir agrupaciones como la Banda Municipal de Barcelona o la Banda Municipal de Bilbao en el marco de cursos y encuentros.

La Joven Banda Sinfónica de la FSMCV

La Joven Banda Sinfónica de la FSMCV / Mediterráneo

Convocatoria abierta para jóvenes músicos

Respecto a la formación, la FSMCV mantiene abierta la convocatoria para la selección de músicos que formarán parte de la próxima edición de la Joven Banda Sinfónica.

El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el 20 de abril y está dirigido a jóvenes intérpretes de entre 18 y 28 años vinculados a las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana.

La convocatoria permitirá conformar una formación de alto nivel que trabajará de manera intensiva bajo la dirección de Sergio Díaz García, abordando repertorios exigentes y desarrollando tanto competencias técnicas como artísticas y colectivas.

Un proyecto clave para el futuro del movimiento musical

La Joven Banda Sinfónica de la FSMCV se ha consolidado como uno de los proyectos más relevantes en el ámbito de la formación avanzada de jóvenes músicos. Más allá de su dimensión artística, actúa como un espacio de encuentro, intercambio y crecimiento para intérpretes de todo el territorio.

Noticias relacionadas y más

Con la incorporación de Sergio Díaz García, la FSMCV inicia una nueva etapa que busca seguir fortaleciendo este proyecto como referente dentro del ecosistema musical valenciano y como plataforma de impulso para las nuevas generaciones de músicos.

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