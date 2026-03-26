La Generalitat anuncia la mayor dotación de dinero para las vedas de pesca

La Conselleria de Agricultura y Pesca ha anunciado la convocatoria de las ayudas para armadores y pescadores de la Comunitat, afectados por las paradas biológicas de 2025, además de todos aquellos que no presentaron su solicitud en 2025 correspondiente al año 2024.

El conseller de este área, Miguel Barrachina, expuso que supone "el mayor esfuerzo económico que ha hecho la Generalitat para acompañar a nuestro sector pesquero", con un presupuesto de siete millones de euros, lo que representa la mayor dotación económica destinada a estas ayudas desde su puesta en marcha. "Estas ayudas dan estabilidad a las empresas y a los trabajadores del mar en momentos clave para su actividad", detalló.

Refuerzo para el sector pesquero

El objetivo de esta línea de apoyo es reforzar la competitividad y la viabilidad de las empresas de la flota pesquera de la Comunitat Valenciana que se ven obligadas a acometer paradas temporales de su actividad, al tiempo que se fomenta la pesca sostenible y la recuperación de los recursos biológicos marinos.

Las aportaciones corresponden a las embarcaciones tanto de cerco, arrastre de fondo y palangre de superficie, y están diseñadas para compensar la pérdida de ingresos durante los periodos de inactividad derivados de vedas espaciotemporales o de medidas de reducción del esfuerzo pesquero.