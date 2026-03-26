Guillamón opta a repetir como presidenta de la Cámara de Castellón y sugiere que será su último mandato

El pasado mes de diciembre se dio a conocer el inicio de un nuevo proceso electoral en la Cámara de Comercio de Castellón, con la exposición del censo. Todavía está por determinar la fecha de las votaciones, algo que depende de la Generalitat Valenciana, pero ya se ha despejado la principal incógnita: saber si la actual presidenta, María Dolores Guillamón, iba a optar por la reelección.

Ha sido la propia dirigente la que ha confirmado que piensa seguir por cuatro años más en el transcurso del pleno de la institución, celebrado en la tarde del jueves. Según la nota de la Cámara, esta decisión se ha tomado "tras un largo proceso de reflexión". La motivación es "culminar los proyectos estratégicos actualmente en curso y asegurar que, al finalizar este ciclo, la institución quede en un perfecto estado de revista".

Continuidad al frente de la Cámara

Eso sí, en el comunicado se desliza que, de revalidar su puesto, sería su último mandato. Apunta a la intención de "garantizar una transición sólida y un legado de excelencia para el futuro del empresariado castellonense". La última vez que revalidó el cargo fue en 2022.

Guillamón está considerada como una figura indiscutible del asociacionismo empresarial en la provincia, y busca revalidar la confianza del pleno tras 13 años al frente de la institución. Su trayectoria se define "por un profundo conocimiento de la realidad económica local, forjado desde sus raíces como empresaria en el sector de la hostelería y los servicios, donde destacó por su capacidad de gestión y visión estratégica", indica la Cámara. Este movimiento también tiene que ver con el interés del consejo autonómico de cámaras de dar continuidad en un momento de incertidumbre económica.

Balance económico y modernización

Su llegada a la presidencia ocurrió en un momento muy complicado para la entidad, que sufrió el impacto de la crisis económica posterior al pinchazo de la construcción. El rumbo se enderezó en los años siguientes, y en los últimos años se han sucedido los superávits económicos. El de 2025 acabó con un resultado positivo de 1,26 millones de euros, y el presupuesto para el año en curso contempla un saldo a favor de 635.000 euros.

"La candidatura de Guillamón no solo se apoya en la experiencia acumulada, sino en un ambicioso plan de modernización para los próximos años", indica la Cámara. Sus ejes principales incluyen la digitalización de la institución, la apuesta por la formación dual para reducir el desempleo y la sostenibilidad como factor de competitividad.

Proyectos por el 125 aniversario

La Cámara de Comercio de Castellón está inmersa en diferentes proyectos, enmarcados en la celebración de sus primeros 125 años de trayectoria. A lo largo de los próximos meses se organizarán actividades enfocadas en el desarrollo empresarial, así como una edición especial de los premios anuales de la institución. También se estrenará, a finales de septiembre, el nuevo congreso dedicado a la cerámica, que lleva el nombre de Ignite. En estas celebraciones especiales se espera la presencia de la Casa Real, a la que se ha cursado invitación.