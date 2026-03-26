Ofensiva de los padres para reivindicar aulas climatizadas: dónde firmar en Castellón

El aumento de las olas de calor, agravadas por el cambio climático, y el estado de muchos edificios escolares, que no cuentan con aislamiento adecuado ni fueron diseñados con criterios bioclimáticos, ha llevado a las asociaciones de familias de alumnos (AFA) de los centros públicos de Castellón, Valencia y Alicante a pasar a la acción e iniciar una ambiciosa campaña de recogida de firmas para conseguir un objetivo: unas aulas climatizadas. En Castellón ha habido quejas por esta problemática en episodios de calor o frío.

La Iniciativa Legislativa Popular

¿Cómo? El objetivo es promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Por unas aulas climatizadas, que sea debatida en les Corts. Para ello se necesita lograr 10.000 firmas.

la ILP propone la creación de un plan integral y sostenible de climatización para todos los centros públicos, con un marco legal obligatorio basado en la eficiencia energética, el uso de energías renovables y el mantenimiento garantizado.

La propuesta combina medidas como el aislamiento térmico, sistemas de sombra, ventilación natural o la renaturalización de los espacios exteriores con otras como dotación de sistemas de climatización eficientes, energía solar para autoconsumo y sensores inteligentes para monitorizar las condiciones ambientales.

Asimismo, se contempla un plan de mantenimiento preventivo, auditorías energéticas periódicas, mecanismos de financiación vinculados al ahorro energético, transparencia en la gestión y un calendario de implantación coordinado entre administraciones con financiación suficiente.

El impacto en la salud

El resultado de la falta de aislamiento de las aulas son las temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. Una situación que, según los impulsores, tiene un impacto real en la salud —con efectos como fatiga o estrés térmico— y en el rendimiento académico, debido a problemas de concentración, además de un posible incumplimiento de la normativa vigente.

Cómo se recogerán las firmas

En total, se han puesto en circulación 17.000 firmas que serán gestionadas por más de un centenar de personas fedatarias y voluntarios, encargadas de supervisar, validar el proceso y dar apoyo en los puntos de recogida.

Asimismo, en abril se habilitarán tres puntos de recogida de firma en tres eventos educativos de gran afluencia cómo son la Trobada d’Escoles en Valencià de la Vall d’Albaida (sábado 28 de marzo en Castelló de Rugat, en la parada de FAMPA-València), así como en las trobades de Vila-real (FAMPA Castelló Penyagolosa el 18 de abril) y la Trobada de La Romana (en la parada de FAMPA Enric Valor Alacant-19 de abril),

Por el momento, equipos directivos y familias de las AFA de 159 centros educativos se han sumado a esta propuesta. De hecho, son muchas las asociaciones y equipos directivos que han mostrado su voluntad de participar activamente recogiendo firmas en sus colegios e institutos. Sin embargo, en este momento los pliegos disponibles se han agotado debido a la alta demanda. Después de semana santa volveran a reeditar los pliegos de firmas.

Ante esta respuesta tan importante, los impulsores prevén ampliar la campaña y aumentar el número total de firmas hasta alcanzar las 32.000

'Merchandinsing'

Para dar publicidad a la iniciativa se han realizado 8.000 abanicos reivindicativos e infografias informativas que resumen el objetivo de la ILP. Detrás de esta iniciativa se encuentran las asociaciones de familias (AFA), equipos directivos y diversas organizaciones educativas, con el respaldo de la Confederación Gonzalo Anaya y asociaciones de direcciones de Primaria y Secundaria.