El PSPV de Castellón pedirá en la Diputación que Castellón "lidere la defensa de la cerámica" a nivel europeo

El PSPV-PSOE en la Diputación de Castellón impulsará en el próximo pleno una moción para que la provincia lidere a nivel europeo la defensa de la industria cerámica frente al aumento de los costes energéticos, la presión regulatoria y la competencia desleal de terceros países.

La propuesta llega tras la jornada celebrada en Bruselas entre representantes de España e Italia para abordar la defensa de la cerámica europea, un encuentro al que ha asistido el alcalde de l'Alcora y portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación, Samuel Falomir. Con esta iniciativa, los socialistas buscan el apoyo unánime del pleno "para proyectar la fortaleza de toda la provincia en defensa de nuestra industria, que sostiene a miles de familias, la economía, las exportaciones y nuestra manera de producir y de vivir".

Castellón quiere liderar la defensa del azulejo

Falomir ha remarcado que "Castelló tiene que estar al frente de esta reivindicación porque es aquí donde se concentra el clúster cerámico más potente y dinámico de Europa. El azulejo ha hecho de nuestra provincia una tierra con ADN innovador y exportador, y no podemos aceptar que se ponga en riesgo con un marco regulador inasumible en materia de descarbonización ni con la entrada de competidores sometidos a exigencias más laxas, porque eso puede tener efectos muy negativos sobre el empleo y la competitividad". No en vano, el sector supera las 100 empresas, mantiene cerca de 16.000 empleos directos, genera más de 90.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos y representa más del 32% del PIB provincial.

El dirigente socialista ha advertido de que el clúster azulejero no puede seguir soportando más cargas en un momento en el que el 90% de la energía que utiliza sigue siendo gas y todavía no existen alternativas tecnológicas viables a corto y medio plazo para sustituirlo. A ello se suma la posible reducción del 34% de los derechos gratuitos de emisión a partir de 2026, un coste de CO2 que Ascer sitúa entre 109 y 163 millones de euros anuales y un recorte del 37% en la retribución de la cogeneración, con una pérdida próxima a los 30 millones de euros al año.

Exigencia de una transición justa

Por ello, la propuesta reclama flexibilidad en una transición energética "que todos queremos", compensaciones por los costes indirectos del CO2, estabilidad para la cogeneración, menos burocracia y reglas comerciales justas para que los productos importados cumplan las mismas exigencias ambientales y laborales.

Falomir ha defendido que Castellón, de la mano de Italia, debe ser capaz de hablar con una sola voz en defensa de su cerámica y de su futuro, y que se tenga en cuenta que no se puede castigar a quien produce bien, a quien trabaja para contaminar menos, a quien invierte en innovación y a quien también crea empleo.