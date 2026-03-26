Servicios Sociales activa un plan para agilizar la valoración de la discapacidad y reducir la lista de espera de año y medio

La Generalitat ha activado un plan para agilizar la valoración de la discapacidad y reducir la lista de espera, que en Castellón, según ha publicado este rotativo, se situaba entre año y medio y dos años.

Una herramienta digital

La directora general de Personas con Discapacidad, Bárbara Congost, ha resaltado que la nueva plataforma digital de automatización de procesos y simplificación administrativa, la herramienta Redis, que ha puesto en marcha la Generalitat centrada en agilizar el procedimiento de valoración de la discapacidad en la Comunitat Valenciana, supone "una apuesta firme que mejora la calidad del servicio y acelera el proceso del reconocimiento del grado de discapacidad".

La directora ha mantenido una reunión con representantes de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, DGTIC, para abordar los avances de la herramienta y ha explicado que se trata de "una iniciativa clave" para transformar la gestión administrativa que permite la simplificación documental y la reducción de los plazos de resolución, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"La herramienta ha permitido reducir, desde diciembre de 2025 a enero de 2026, un 4,7% la lista de espera, lo que supone un descenso significativo en tan solo dos meses", ha señalado. La Ley Simplifica combina esta iniciativa innovadora y de simplificación administrativa con otras medidas que aceleran el acceso a prestaciones por discapacidad, como el refuerzo de personal.

Más personal

Así, la Generalitat ha incorporado 23 puestos por acumulación de tareas, lo que ha supuesto, según ha enfatizado la directora general, "una mejora evidente de productividad con la resolución de 1.117 valoraciones adicionales".

Este plan integral de medidas estratégicas supone "una mejora significativa en la respuesta a las personas que esperan el reconocimiento de su grado de discapacidad", ha indicado Congost, quien ha recordado que en enero de 2025 se alcanzaron las 3.488 resoluciones, frente a las 5.388 de enero de 2026, lo que se traduce en un incremento del 54%.