El viento golpea Castellón: dos pueblos registran rachas huracanadas de más de 160 km/h

Castellón deja atrás las horas más duras del temporal de viento, que ha golpeado con especial fuerza al norte de la provincia. La alerta naranja activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 9.00 horas ha pasado este jueves a amarillo, señal de que el episodio empieza a remitir, aunque el viento todavía seguirá soplando con intensidad durante buena parte de la jornada.

La previsión apuntaba a rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el interior norte y de 90 km/h en el litoral norte, con picos que podían alcanzar los 120 km/h en zonas expuestas. Pero la realidad ha ido más allá en varios puntos del interior castellonense. Según los registros de Avamet, el temporal ha dejado rachas de más de 160 km/h, claramente por encima de lo esperado.

Xert y Vilar de Canes, las rachas más altas

Los valores más altos de la madrugada se han registrado en Xert la Mola, con 163 km/h, y en Vilar de Canes, con 161 km/h, dos cifras de intensidad huracanada. También destacan los 132 km/h de Sant Mateu, los 127 km/h de la Pobla de Benifassà y los 126 km/h de Tírig.

En conjunto, el episodio ha sido especialmente duro en el norte de la provincia. Hasta 30 estaciones de 17 municipios han rebasado los 100 kilómetros por hora. Entre las poblaciones más afectadas figuran, además de las citadas, la Torre d’en Besora, la Serra d’en Galceran, Catí, XodosRossellCullaBenafigosTraigueraAres del Maestratla JanaAlbocàsser y Canet lo Roig.

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Parte meteorológico

Para este jueves, Aemet mantiene la previsión de cielo poco nuboso, descenso de las temperaturas máximas, notable en el interior, y viento moderado del noroeste, con rachas todavía muy fuertes en la mitad norte. De hecho, tras finalizar el aviso naranja, sigue activo el aviso amarillo en zonas del interior y del litoral norte de Castellón por rachas de entre 70 y 80 km/h hasta última hora del día.