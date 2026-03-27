Avances en el convenio del metal de Castellón: las patronales hacen su primera propuesta económica

La negociación del nuevo convenio del metal de Castellón, que afecta a cerca de 8.000 empleados de la provincia, toma un nuevo rumbo obligada por la guerra en Oriente Medio y las consecuencias económicas que se expanden por todo el mundo. Desde la representación de los sindicatos, el responsable de la federación de industria, Javier Ferreres, explica que la opción más probable "es un convenio corto, de uno o dos años, debido a la incertidumbre y el momento complicado que estamos viviendo".

De paso, las patronales ya han hecho su primera oferta de mejora de sueldos. Ferreres explica que en el caso de que solo sea un acuerdo para 2026 "se subirían los sueldos un 2,3%", mientras que en un convenio de dos años, "la primera anualidad sería del 2,3%, y el segundo se aplicaría un IPC técnico, que recogería la mejora de salarios al final del año". Estas propuestas se tratarán ahora en una asamblea conjunta de representantes sindicales de UGT y CCOO, el día 17 de abril. Una semana más tarde, el 24 de abril, se hará la nueva reunión del convenio.

Primeras ofertas salariales

Ferreres valora que la propuesta ofrecida a los trabajadores "es un punto de partida, pero se queda insuficiente", por lo que se deberá estar a la espera de las próximas negociaciones. Mientras tanto, se han logrado avances en algunos aspectos reclamados por los sindicatos, como apartados dedicados a la desconexión digital o los protocolos de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos.

El negociador por UGT añade que uno de los objetivos pasa por "introducir cláusulas de salud laboral y aspectos sociales, como la introducción de permisos de acompañamiento a hijos o padres dependientes por razones médicas".

Negociación compleja en el metal

La mesa del convenio del metal se constituyó a finales de enero, y en las reuniones mantenidas hasta el momento no se han conseguido avances. El diálogo suele ser complejo, ya que afecta a sectores diferentes, que en Castellón incluyen a cinco patronales diferentes. Son Asebec (maquinaria cerámica), Aiecs (instaladores eléctricos), Astrauto (talleres de automóviles), Apimagc (instaladores de agua, gas y calefacción) y UPEM (Unión Provincial de Empresas del Metal).

De confirmarse la reducción en la vigencia del convenio, el próximo año tendrían que volver a sentarse las partes negociadoras. Una estrategia seguida durante varios años en la cerámica que, en la última ocasión, firmó un acuerdo para tres anualidades, hasta finales de 2028.