Castellón pone deberes al nuevo ministro valenciano Arcadi España

El valenciano Arcadi España (Carcaixent, 1974), ha tomado posesión este viernes por la mañana como nuevo ministro de Hacienda del Gobierno de España en sustitución de María Jesús Montero, que deja el cargo camino de Andalucía, donde se batirá en las próximas elecciones. Desde el tejido económico y político de la provincia de Castellón se ha valorado la entrada en el Gobierno de Pedro Sánchez del exconseller socialista en la época del Botànic.

Partido Popular

Marta Barrachina, presidenta del PP de la provincia de Castellón. / Mediterráneo

La presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, ha valorado con escepticismo el nombramiento del valenciano Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda y ha reclamado que su llegada al Gobierno se traduzca en mejoras reales para Castellón. La dirigente popular pone el foco en la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, reclama una financiación más justa para la provincia y pide revisar las reglas fiscales, al tiempo que defiende al PP como alternativa para dar respuesta a las necesidades de los municipios.

Así, Barrachina ha apuntado: "Que un valenciano haya sido nombrado ministro de Hacienda debería ser una buena noticia para nuestra tierra. Pero Arcadi España nos ha demostrado que antes que valenciano es sanchista”.

Asimismo, ha recordado que “llevamos tres años sin Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este incumplimiento constitucional constituye un castigo enorme para nuestra provincia. Y Arcadi España ya ha demostrado de parte de quién está con su apoyo al cupo catalán”.

Al respecto, la dirigente popular ha afirmado que "la provincia de Castellón no necesita más medicina sanchista. Urge una financiación justa, tanto local como autonómica, porque con ideología no se resuelven los problemas de nuestras alcaldesas y alcaldes. Y tampoco se recibe justicia económica por parte del Estado, la que permitiría reforzar la educación, la sanidad y los servicios sociales”.

“Si el nuevo ministro tiene vocación de servicio público debería suspender las reglas fiscales del año 2012 que el PSOE nos impone son injustas y completamente desfasadas a la realidad de nuestra provincia y nuestros municipios”.

Así, abunda que “las reglas fiscales del año 2012 que el PSOE nos impone son injustas y completamente desfasadas a la realidad de nuestra provincia y nuestros municipios”. “Si el nuevo ministro tiene vocación de servicio público debería suspenderlas porque flaco favor hacen a quienes trabajamos a pie de calle. Son injustas y desfasadas porque no se adaptan a la realidad económica actual”.

Como conclusión, la también presidenta de la Diputación ha afirmado que “desde que gobierna Pedro Sánchez, los castellonenses pagan cada vez más y reciben menos. Arcadi España debería dar un vuelco a esta situación y pagar a nuestra tierra lo que merece, ni más, ni menos. Sin embargo, poco podemos esperar de quien ejerce de leal siervo de Sánchez”.

Además, Barrachina ha reivindicado que “el cambio político, el que exige echar fuera de la Moncloa a un presidente del Gobierno de España que perdió las elecciones y solo resiste, está cada día más cerca”. “Y el PP es el único partido capaz de gestionar con responsabilidad y certezas para dar solución a los problemas reales que afectan a la gente”.

PSPV

Samuel Falomir, secretario general del PSPV-PSOE en Castellón. / KMY ROS

Desde el PSPV, Samuel Falomir, su secretario general provincial, ha declarado que "la elección de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda es una muy buena noticia para la Comunitat Valenciana y para Castelló, porque conoce perfectamente la realidad valenciana, nuestros problemas y también todo el potencial que tiene esta tierra. Su nombramiento refuerza nuestra voz dentro del Gobierno de España y en un espacio clave, como es el ministerio donde se deciden los recursos, las prioridades y el modelo de país. Y, además, llega en un momento importantísimo para impulsar el nuevo modelo de financiación que sacará a la Comunitat Valenciana de la infrafinanciación. Arcadi España ya demostró como conseller y como secretario de Estado que es una persona preparada, con experiencia y con capacidad para defender a esta tierra y para garantizar más recursos, mejores servicios públicos y más oportunidades de crecimiento para la ciudadanía".

"Arcadi España conoce perfectamente la realidad valenciana, nuestros problemas y todo el potencial que tiene esta tierra. Su nombramiento refuerza nuestra voz dentro del Gobierno de España y en un momento clave"

Compromís

El portavoz de Compromís, David Guardiola. / Mediterráneo

El portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola, ha considerado "que una persona del País Valenciano asuma el Ministerio de Hacienda es, a priori, una buena noticia. Y más si es alguien como Arcadi España, que conoce perfectamente las necesidades de financiación de nuestro territorio, y también la necesidad de infraestructuras, muchas de ellas pendientes a Castelló, como consejero de Política territorial que fue". No obstante, matiza que "ese conocimiento solo es un punto de partida y se tiene que materializar en hechos". Guardiola señala que Arcadi España "tiene que empezar con la materialización de una propuesta de financiación justa que deje de situar a los valencianos y castellonenses a la cola del Estado". También "se tiene que materializar en una condonación de la deuda histórica injusta, para poder mejorar los servicios públicos". Y, además, "se tiene que materializar en inversiones efectivas y reales con consignación presupuestaria para acometer actuaciones pendientes en nuestras comarcas: mejora de la red de Cercanías, prolongación hacia el norte de la CV-10, o actuaciones contra la regresión", ha resumido.

Vox

Diputada de Vox por Castellón y presidenta de les Corts, Llanos Massó. / KMY ROS

Muy crítica con el nombramiento de Arcadi España se ha mostrado la diputada de Vox por Castelló y presidenta de Les Corts: “Alguien del Gobierno de Sánchez no nos merece otra valoración que el desastre más absoluto. Eso sin tener en cuenta las supuestas adjudicaciones a empresas de la trama de Koldo, Ábalos y de sus prostitutas. Tampoco podemos olvidar su etapa como conseller de Hacienda en la Comunidad Valenciana, el despropósito de presupuestos que elaboraba y la lamentable situación en que el Gobierno del Botánico dejó nuestra región”.

Patronal CEV

El presidente de CEV Castellón, Luis Martí, saluda la llegada del nuevo ministro, al que considera conocedor de las necesidades de la provincia durante su etapa como conseller de la Generalitat. "Es una buena noticia tener a una persona que conoce perfectamente la problemática de la provincia de Castellón como Ministro de Hacienda". En cuanto a las necesidades, recuerda la infrafinanciación crónica que sufre la Comunitat, y que afecta a la capacidad inversora en la provincia. "Ahora más que nunca hemos de resolver el tema de la financiación que tanto afecta a nuestra provincia. Resolver ese problema es igual a poder programar grandes inversiones de futuro", detalla. En cuanto a la aptitud de Arcadi España, Luis Martí expone que "conoce el territorio y es un profesional competente".

Esta valoración va en consonancia con la que expuso la CEV autonómica nada más conocerse el nombramiento, centrada en las necesidades de financiación, que conoce como anterior conseller de Hacienda. "Su conocimiento previo supone una oportunidad para avanzar con mayor agilidad en la corrección de desequilibrios históricos que afectan a la competitividad, a los servicios públicos y al desarrollo económico del territorio", expone la entidad.