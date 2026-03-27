El Consejo ‘La nueva energía para la industria’, acción ante la incertidumbre

El Consejo La nueva energía para la industria del Periódico Mediterráneo inicia una nueva andadura en el marco del Foro Económico y Social del Mediterráneo que viene impulsando Prensa Ibérica desde hace tres años, con la participación de grandes actores y protagonistas que lideran el cambio y la nueva realidad socioeconómica en todo el litoral este español.

Tras un tiempo dedicado a imaginar horizontes compartidos y a construir los vínculos necesarios para hacerlos viables, en esta tercera edición el Foro abre una nueva etapa marcada por la voluntad de avanzar con determinación.

Consejo territorial

El impulso del consejo territorial La nueva energía para la industria nació precisamente de esa necesidad: transformar las ideas en compromisos concretos y éstos en acciones capaces de generar impacto real y más en tiempos como los actuales, donde la convulsión energética que nace de los nuevos posicionamientos estratégicos obligan a acelerar los procesos de transformación de la industria hacia nuevas realidades y entornos energéticos.

Bajo esta premisa, arranca el consejo tutelado por el Periódico Mediterráneo, que reunirá en los próximos dos meses a nombres destacados de la empresa, el conocimiento y la Administración y que ofrecerán una diversidad de miradas que no solo enriquecerá el diagnóstico, sino que permitirá construir respuestas más sólidas y adaptadas a los desafíos actuales.

Sostenibilidad e innovación

La iniciativa parte de una premisa clara: el desarrollo industrial no puede desligarse del bienestar de las personas ni del equilibrio económico y social del territorio. En este sentido, la «nueva energía» a la que alude el consejo de Castellón no se limita a una cuestión tecnológica o productiva, sino que incorpora una visión más amplia, donde la sostenibilidad, la innovación y la cohesión social se entrelazan como ejes estratégicos.

El camino recorrido hasta ahora ha permitido definir un marco común de aspiraciones. Se ha compartido una visión del Mediterráneo que apuesta por una industria más resiliente, competitiva y comprometida con su entorno.

También se han tendido puentes entre sectores que, en ocasiones, han operado de manera aislada. Sin embargo, ese trabajo previo adquiere ahora un nuevo sentido: sirve de base para una etapa en la que el foco se sitúa en la ejecución.

Contexto internacional

A este escenario se suma un contexto internacional especialmente complejo. La convulsión energética derivada de la guerra en Oriente Medio ha intensificado la volatilidad de los mercados, tensionado los costes de producción y aumentado la incertidumbre en la planificación industrial.

La dependencia de determinadas fuentes de energía y la inestabilidad geopolítica han puesto de manifiesto la fragilidad de algunos equilibrios que hasta hace poco se consideraban consolidados, tal como avanzan algunos de los miembros del propio consejo. En este entorno, la necesidad de anticipación y diversificación se convierte en prioridad estratégica.

Respuestas coordinadas

Es precisamente en este marco donde el consejo territorial adquiere una relevancia aún mayor, según exponen sus protagonistas. Su capacidad para articular respuestas coordinadas, compartir conocimiento y promover decisiones alineadas con el interés común resulta clave para afrontar un futuro marcado hoy por la incertidumbre. Más que nunca, se hace necesario analizar de forma conjunta los riesgos y oportunidades, y que impulse soluciones que refuercen la autonomía energética y la competitividad de la industria.

Este Consejo tiene ante sí el reto de convertirse en un espacio donde esa corresponsabilidad se materialice en iniciativas tangibles, medibles y sostenidas en el tiempo. El concepto de Un mar de compromisos, con la que se llegará al Foro de Mediterráneo el próximo mes de junio en Barcelona, sintetiza esa ambición compartida en la que se dará voz al nuevo consejo que a lo largo de los dos próximos meses se irá reuniendo en Castellón.